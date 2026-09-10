A Costigliole Saluzzo “Storie di uomini e di vini”: il lavoro della terra raccontato tra parole e musica

Sarà Palazzo Sarriod de La Tour di Costigliole Saluzzo (in via vittorio Veneto 103) a ospitare, sabato 12 settembre alle 21, lo spettacolo “Storie di uomini e di vini – Io sono il mio lavoro”, un appuntamento dedicato al mondo del lavoro agricolo, alla storia e alle radici di chi ogni giorno coltiva la terra.

L’evento è organizzato dall’associazione Antidogma Musica in collaborazione con la Festa del libro medievale e antico di Saluzzo, Il Teatro dei Suoni, VIVO la Tour, La Fabbrica dei Suoni, Fondazione Amleto Bertoni e Salone Internazionale del Libro di Torino, con la collaborazione dei Comuni di Costigliole Saluzzo e Saluzzo e il sostegno in Artbonus della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Lo spettacolo vedrà protagonisti Pino Petruzzelli, voce recitante, e Luigi Giachino, al pianoforte per il commento musicale. Al centro della rappresentazione ci sarà il rapporto profondo tra uomo, terra e lavoro, raccontato attraverso la storia di Dionigi, un vignaiolo per il quale la vigna e la vita sono inseparabili.

«Da piccoli di solito ti dicono che sei nato sotto un cavolo, mia madre invece mi partorì in vigna durante la vendemmia. La prima cosa che vidi venendo alla luce fu un grappolo d’uva. Gli studiosi lo chiamano imprinting, io invece lo chiamo destino», racconta Petruzzelli nel testo dello spettacolo.

Una storia che diventa occasione per riflettere sul valore del lavoro e sul legame con la terra. Dionigi «non separa il lavoro dalla vita», perché per lui «vigna e vita sono fuse, in un rapporto d’amore». Un amore che, nella narrazione, diventa anche resistenza, memoria e appartenenza.

Il vino diventa così molto più di un prodotto: prima ancora dei suoi profumi e dei suoi sapori, porta con sé «fatica, sudore, storia e voglia di resistere e di amare, malgrado tutto».

Durante la serata il maestro Luigi Giachino suonerà i brani musicali “Madre Terra”, “Domani è una giornata lunga”, “La bellezza, frutto del lavoro”, “Devi metterci del tuo”, “Il matrimonio e la sventura” e “Mio Padre”, che accompagneranno la voce e la narrazione di Petruzzelli.

Biglietto 5 euro.

Prenotazioni sul sito monasterodellastella.it al link: https://www.monasterodellastella.it/evento/storie-di-uomini-e-di-vini