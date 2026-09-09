Una giornata di musica, storia e gemellaggio: Saluzzo accoglie il Coro G.E.S. Schio A.P.S.

La città di Saluzzo, sabato 19 settembre 2026, dà il benvenuto al Coro G.E.S. Schio A.P.S. (Gruppo Escursionisti Scledensi), giunto in visita ufficiale accompagnato dall’Assessore alla Cultura del Comune di Schio, Avv. Marco Gianesini. L’appuntamento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento alle celebrazioni del centenario del celebre brano “La Montanara” di Toni Ortelli, che ricorrerà nel 2027. Il programma della giornata prenderà il via alle 14.30 con una visita guidata alla scoperta della Saluzzo storica, per poi culminare alle 17 in piazza Vineis con un momento musicale aperto a tutta la cittadinanza, caratterizzato da canti corali dedicati proprio all’opera di Ortelli.

Il viaggio della delegazione scledense in terra piemontese nasce da un profondo legame affettivo e culturale. Nel corso della visita, il Coro G.E.S. incontrerà la saluzzese Anna Maria Damassin – nipote di Toni Ortelli, erede testamentaria e amica del coro – alla quale verrà conferito ufficialmente il titolo di Socio onorario, un riconoscimento che suggella decenni di vicinanza e affetto reciproco. L’incontro istituzionale e culturale rinsalda inoltre i rapporti in vista del 2027, anno in cui si terranno le celebrazioni centenarie per “La Montanara”, un inno che unisce idealmente le comunità di Schio e del Piemonte.

Il legame tra il coro veneto e la famiglia Ortelli, nato nel 1960 in occasione del conferimento della medaglia d’oro a Toni Ortelli da parte del Comune di Schio, si è consolidato nel tempo grazie a un fitto scambio di visite, alla concessione della cittadinanza onoraria nel 1999 e all’intitolazione di una via cittadina nel 2013.

Con questo appuntamento a Saluzzo, il Coro G.E.S., fondato nel 1948 e oggi diretto dal Maestro Marco Manzardo, rinnova la propria missione di custodire la grande tradizione del canto di montagna, portando nella cittadina saluzzese una storia fatta di amicizia, cultura e passione condivisa.