Saluzzo accoglie il Coro G.E.S. Schio A.P.S.: una giornata di musica, storia e amicizia nel segno di Toni Ortelli

Saluzzo accoglierà sabato 19 settembre 2026 il Coro G.E.S. Schio A.P.S., giunto in visita ufficiale accompagnato dall’assessore alla Cultura del Comune di Schio, Marco Gianesini. L’incontro rappresenta una tappa significativa nel percorso di avvicinamento alle celebrazioni del centenario de “La Montanara”, il celebre brano composto da Toni Ortelli, che ricorrerà nel 2027 e che unisce idealmente le comunità di Schio e del Piemonte.

La giornata prenderà il via alle 14.30 con una visita guidata alla Saluzzo storica, occasione per far conoscere alla delegazione scledense il patrimonio culturale della città. Alle 17, in piazza Vineis, è previsto un momento musicale aperto alla cittadinanza, con canti corali dedicati proprio all’opera di Ortelli, in un clima di condivisione e memoria collettiva.

Il viaggio del coro veneto nasce da un legame affettivo e culturale profondo. Nel corso della visita, il Coro G.E.S. incontrerà Anna Maria Damassin, nipote di Toni Ortelli ed erede testamentaria, da sempre vicina al gruppo. A lei verrà conferito il titolo di Socio onorario, riconoscimento che suggella decenni di amicizia e collaborazione. Il gesto rinsalda i rapporti in vista del 2027, anno in cui le celebrazioni centenarie renderanno omaggio a un brano che ha attraversato generazioni e territori.

Il legame tra il coro e la famiglia Ortelli affonda le radici nel 1960, quando il Comune di Schio conferì a Toni Ortelli la medaglia d’oro. Da allora, visite reciproche, scambi culturali e momenti condivisi hanno consolidato una relazione che nel 1999 portò alla concessione della cittadinanza onoraria e nel 2013 all’intitolazione di una via cittadina. Con l’appuntamento di Saluzzo, il Coro G.E.S., fondato nel 1948 e oggi diretto dal Maestro Marco Manzardo, rinnova la propria missione di custodire la tradizione del canto di montagna, portando nella città una storia fatta di cultura, memoria e passione.

La giornata del 19 settembre diventa così un ponte tra comunità, un incontro che celebra la forza della musica come strumento di identità e amicizia, nel segno di un autore che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del canto alpino.