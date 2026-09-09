Racconigi: una giornata dedicata a biodiversità e agricoltura sostenibile con il Centro Cicogne e Anatidi – LIPU

Sabato 26 settembre 2026, dalle 10 alle 19.30, Racconigi ospiterà il convegno pubblico “Biodiversità e Agricoltura Sostenibile”, organizzato dall’Associazione Centro Cicogne e Anatidi, centro federato LIPU, con l’obiettivo di riunire istituzioni, enti di tutela ambientale, associazioni di categoria e aziende agricole attorno a un tema cruciale: come coniugare produzione agricola e salvaguardia della biodiversità. L’iniziativa, sostenuta da Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Città di Racconigi, Ente di gestione delle Aree Protette del Monviso e CIA Agricoltori Italiani Cuneo, nasce per mettere in dialogo i diversi livelli di governo del territorio con chi, ogni giorno, la biodiversità la tutela sul campo.

La mattinata si aprirà con un momento di memoria dedicato ad Antonio Cederna, a trent’anni dalla scomparsa, a cura dell’artista e poeta Fabrizio Carbone. Seguirà l’intervento di Danilo Selvaggi, Direttore Generale LIPU, che offrirà una riflessione sull’ambientalismo in Italia e sulle politiche agricole capaci di integrare produzione e tutela delle specie animali, uno dei fili conduttori dell’intera giornata. La sessione mattutina si chiuderà con un dibattito aperto ai partecipanti.

Il pomeriggio renderà evidente l’intreccio tra competenze, pratiche e visioni che caratterizza il convegno. Gli interventi istituzionali della Regione Piemonte saranno dedicati alla biodiversità nei contesti agricoli e agli investimenti non produttivi, mentre le testimonianze aziendali offriranno esempi concreti di buone pratiche: l’Azienda Agricola Orto del Pian Bosco di Fossano racconterà la creazione di una zona umida per le libellule; l’Ente di gestione Aree Protette del Monviso presenterà le misure di conservazione degli anfibi; la CIA Cuneo illustrerà il proprio impegno diretto nella tutela ambientale. Spazio anche al progetto di salvaguardia delle campagne turchesi, dedicato alla protezione di specie rare in contesto agricolo, e all’inaugurazione del nuovo LAB BIODIVERSITÀ: Essere diversi è una ricchezza, realizzato nell’ambito del PNRR e finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, testimonianza di come le politiche pubbliche si traducano in interventi concreti sul territorio.

La giornata si concluderà con l’inaugurazione della mostra “Percorsi di biodiversità”, una sessione di birdwatching nella palude e un rinfresco finale, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra natura, conoscenza e confronto.

L’evento si svolgerà in via Stramiano 32, Racconigi, con ingresso libero e prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite al link indicato dall’organizzazione. Un appuntamento che conferma il ruolo del Centro Cicogne e Anatidi – LIPU come punto di riferimento per la tutela ambientale e per la costruzione di un dialogo concreto tra agricoltura e biodiversità.