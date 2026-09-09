Coppa Piemonte Prima Categoria – Che derby tra Revello e Valle Po! Il Murazzo prova l’allungo nel Girone 17

Dopo l’assaggio della competizione nel turno domenicale appena passato è già tempo di infrasettimanale per la Coppa Piemonte Prima Categoria che si appresta a vivere la seconda giornata.

Nel Girone 13 turno esterno per il Pro Polonghera che, dopo aver battuto con un bel tris il Carignano, farà visita ad un’Airaschese vogliosa di riscattare la sconfitta patita all’esordio per mano dell’F.C. Vigone.

Nel Girone 15 derby di valle tra Revello e Valle Po che si affronteranno in una sfida sicuramente aperta a qualsiasi risultato e che porterà certamente numerose persone al campo. Esordio tra le mura amiche, invece, per l’Infernotto che, dopo il pareggio della scorsa settimana, va alla ricerca del bottino pieno nel match contro il Luserna.

Nel Girone 16 trasferte da non sottovalutare per Marene e Narzole che, dopo aver vinto le rispettive gare all’esordio, saranno di scena lontane dalle mura amiche contro Area Calcio Alba Roero e Costigliole entrambe in cerca di riscatto.

Nel Girone 17, infine, prova il primo allungo il Murazzo che, reduce dal successo contro il Carrù Magliano Alpi, dovrà incrociare i guantoni contro il San Benigno in trasferta.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma della 2° Giornata

Girone 13

Airaschese – Pro Polonghera

Carignano – F.C. Vigone

CLASSIFICA: Pro Polonghera 3, F.C. Vigone 3, Airaschese 0, Carignano 0

Girone 15

Infernotto – Luserna

Revello – Valle Po

CLASSIFICA: Luserna 1, Revello 1, Valle Po 1, Infernotto 1

Girone 16

Area Calcio Alba Roero – Marene

Costigliole – Narzole

CLASSIFICA: Marene 3, Narzole 3, Costigliole 0, Area Calcio Alba Roero 0

Girone 17

San Benigno – Murazzo

Riposa Carrù Magliano Alpi

CLASSIFICA: Murazzo 3, San Benigno 0*, Carrù Magliano Alpi 0