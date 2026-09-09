Ciclismo: L’Étape Mondovì sfonda il muro dei 2.000 iscritti

L’Étape Mondovì by Tour de France supera quota 2.000 iscritti e accelera verso il grande appuntamento del 20 settembre. A due settimane dalla manifestazione, le adesioni continuano ad arrivare da tutta Italia e da numerosi paesi stranieri, confermando la crescente attrattività di un evento che punta a trasformare Mondovì e il suo territorio in un grande palcoscenico internazionale del ciclismo.

Il traguardo dei 2.000 partecipanti rappresenta una prima importante conferma del lavoro svolto dalla società organizzatrice EPT – Eventi Persone Territorio e dell’interesse suscitato dal format L’Étape by Tour de France. Ma la corsa alle iscrizioni non è ancora finita: l’organizzazione ha fissato a 3.000 il numero massimo di partecipanti ammessi alla manifestazione.

L’obiettivo è quindi quello di continuare a crescere nelle prossime due settimane e arrivare al 20 settembre con una grande community di ciclisti pronta a vivere una giornata che vuole essere prima di tutto una festa di sport, condivisione e territorio.

Particolarmente significativo è il dato relativo alle adesioni internazionali. Il numero dei partecipanti provenienti dall’estero è infatti in costante aumento e testimonia la capacità di L’Étape Mondovì di intercettare l’interesse di un pubblico internazionale. Tra le iscrizioni degli ultimi giorni figurano anche dieci ciclisti provenienti dalla Repubblica Ceca, a cui si aggiungono partecipanti di numerose altre nazionalità.

Un carattere internazionale che si unisce a una forte identità territoriale. Il 20 settembre i partecipanti saranno infatti protagonisti di un percorso che attraverserà Mondovì, la Langa Monregalese, l’Alta Langa e la Valle Corsaglia, passando tra vigneti, noccioleti, borghi e paesaggi caratteristici del Piemonte meridionale.

Dal passaggio davanti al Santuario Regina Montis Regalis di Vicoforte passando per le strade collinari dell’Alta Langa fino all’arrivo nel cuore storico di Mondovì, in Piazza Maggiore, ogni tratto del percorso contribuirà a regalare un’esperienza che va oltre la semplice competizione.

«Superare i 2.000 iscritti è un risultato che ci rende molto soddisfatti – spiega Flavio Borgna di EPT – ma soprattutto è il segnale che l’entusiasmo intorno a L’Étape Mondovì sta crescendo giorno dopo giorno. Ora vogliamo raggiungere quota 3.000 e condividere con il maggior numero possibile di appassionati una giornata che abbiamo pensato come una vera festa del ciclismo. Il nostro invito è semplice: partecipate anche voi e venite a vivere questa esperienza insieme a tutti noi».

Il conto alla rovescia è quindi ufficialmente iniziato. Oltre 2.000 iscritti sono già pronti a indossare i colori di L’Étape Mondovì. Le iscrizioni proseguono per la Granfondo, al costo di 75 euro, e per la Pedalata Alpi del Mare non competitiva a 25 euro.

L’Étape Mondovì aspetta i suoi ultimi partecipanti per trasformare il 20 settembre in una grande giornata di ciclismo, sport e festa.

Per maggiori informazioni: www.letapemondovi.it

c.s.