A Terre del Barolo “Il rosso del re”: Marina Marazza racconta la saga dei Barolo

Sabato 12 settembre, alle ore 17.30, Terre del Barolo ospiterà “Il rosso del re. La saga dei Barolo”, il nuovo romanzo di Marina Marazza, pubblicato da Solferino.

L’appuntamento, in programma nella sede della cantina a Castiglione Falletto, avrà la forma di un reading teatrale, pensato per accompagnare il pubblico dentro la storia raccontata nel libro e nell’atmosfera del Piemonte risorgimentale.

Il rosso del re è il secondo capitolo della trilogia di Marina Marazza dedicata alla storia dei Barolo e, in particolare, alla figura di Giulia Colbert, iniziata nel 2025 con Sangue delle Langhe. Se il primo romanzo si concentrava soprattutto sul suo impegno sociale – dal lavoro nelle carceri alle iniziative di assistenza ed educazione – il nuovo volume porta in primo piano il suo rapporto con il vino e con Barolo.

Al centro della narrazione c’è dunque ancora Giulia Colbert, marchesa di Barolo, questa volta raccontata attraverso le vigne, le attività della tenuta e la sua capacità di intuire le potenzialità di un vino allora ancora lontano dalla fama che avrebbe raggiunto. Una vicenda che si intreccia con la storia delle Langhe e con la nascita del Barolo come grande vino piemontese.

Il romanzo ripercorre gli episodi legati alla produzione e alla valorizzazione del vino, dalla trasformazione di un rosso ancora rustico in un vino più stabile e prestigioso fino alla celebre spedizione di botti alla corte di Carlo Alberto, gesto rimasto nella storia e nel racconto del “vino dei re”.

L’incontro sarà aperto dall’introduzione e dai saluti di Roberto Bodrito, Presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour.

Per Terre del Barolo ospitare la presentazione di un libro che attraversa la storia del Barolo significa riportare questa narrazione nei luoghi nei quali quella storia continua ogni giorno.

L’evento è organizzato in collaborazione con La Torre – Cooperativa Libraria dal 1976, Terre del Barolo, Enoteca Regionale Piemontese Cavour e Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

IL ROSSO DEL RE – LA SAGA DEI BAROLO

Reading teatrale con Marina Marazza

Sabato 12 settembre 2026 – ore 17.30

Terre del Barolo

Via Alba Barolo, 8 – Castiglione Falletto (CN)

L’evento è organizzato in collaborazione con: