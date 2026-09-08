Valle Po-Infernotto Calcio 1-1, mister Zaino: “Dobbiamo crescere sono però ottimista”

Valle Po e Infernotto pareggiano 1-1 nel primo match di Coppa Piemonte Valle d’Aosta riservato alle formazioni di Prima Categoria. Al vantaggio ospite di Basyony risponde per i padroni di casa il rigore trasformato da Campanella.

Vittorio Zaino, tecnico dell’Infernotto, analizza l’esordio ufficiale di Sanfront della sua squadra: “È stata una partita di inizio stagione. Noi avevamo un po’ meno soluzioni ed eravamo un po’ più contati rispetto al Valle Po più completo. Nel primo tempo, terminato sullo 0-0, abbiamo fatto qualcosa in più noi. Nella seconda frazione siamo passato in vantaggio con una bella giocata in profondità di Basyony. Abbiamo anche avuto un’altra occasione per il raddoppio, ma nella parte finale del pomeriggio i nostri avversari hanno preso il sopravvento e hanno trovato meritatamente l’1-1 su rigore. Dopo aver subito il gol siamo diventati di nuovo più squadra. La partita è stata, visto soprattutto il momento della stagione, positiva per entrambe le squadre. Noi dobbiamo crescere molto, abbiamo giocato con tanti giovani. Sono però ottimista per la crescita, il livello si deve alzare“.