Valle Po-Infernotto 1-1, mister Capriolo: “Dobbiamo migliorare in tante cose, ma la strada è quella giusta”

Al termine del primo impegno stagionale per i rossoblù, conclusosi sull’ 1-1 tra Valle Po e Infernotto nella fase a gironi della Coppa Piemonte/Valle d’Aosta di Prima Categoria, abbiamo raccolto le dichiarazioni del tecnico rossoblù Dennis Capriolo, che ha analizzato la prestazione della sua squadra.

“È stata la prima partita dell’anno in casa ed eravamo tutti un po’ curiosi di capire a che punto fossimo. Abbiamo cambiato diversi giocatori, inserendo anche tanti ragazzi giovani.

Abbiamo disputato una buona partita, soprattutto nel secondo tempo. Nonostante fossimo andati in svantaggio, abbiamo mantenuto il pallino del gioco, creando diverse occasioni da gol, ma siamo stati un po’ troppo spreconi sotto porta.

Dobbiamo sicuramente migliorare in tante cose, ma la strada è quella giusta. Non dobbiamo accontentarci e dobbiamo continuare a lavorare.”