Nuovo ospedale di Cuneo: il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di INC

Il Consiglio di Stato, in data odierna ha reso nota la sentenza con la quale respinge l’appello proposto dalla Inc contro il “diniego” di partenariato pubblico privato per la realizzazione del nuovo ospedale di Cuneo.

Già lo scorso 12 gennaio il TAR Piemonte aveva confermato la legittimità delle decisioni di Regione e Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, con una sentenza – lunga, articolata, complessa e ben motivata – dalla quale emergeva la legittimità di non proseguire il project financing poiché «è pacifico e incontestato che i costi del partenariato sono sensibilmente aumentati» nel corso del procedimento.

Poi, a febbraio 2026, Inc si appellava al Consiglio di Stato che nel testo della sentenza odierna sottolinea, tra l’altro, come “l’appellante non (possa) dolersi del fatto che, nel corso dell’intenso confronto istruttorio, le Amministrazioni abbiano reiteratamente richiesto rimaneggiamenti e revisioni dell’ipotesi progettuale, trattandosi di contegno procedimentale improntato ai canoni di buon andamento amministrativo.”

Il Consiglio di Stato ha quindi pienamente accolto tutte le varie difese dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, respingendo sia la domanda di annullamento del diniego, sia la domanda risarcitoria proposta dall’appellante.

Soddisfatto il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, Franco Ripa: “Proseguiamo il percorso per la realizzazione di questo importante progetto”.

“La sentenza del Consiglio di Stato che respinge il ricorso presentato da INC spa sul Partenariato pubblico privato per la costruzione del nuovo ospedale di Cuneo – dichiarano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi – è una notizia positiva che ribadisce la validità delle ragioni che hanno caratterizzato l’azione della Regione Piemonte e dall’Azienda ospedaliera Santa Croce di Cuneo e che mette in sicurezza il percorso di realizzazione dell’opera. Ora continuiamo a lavorare per rispettare il cronoprogramma ed arrivare alla costruzione del nuovo ospedale a servizio di tutta la comunità e del territorio.”

Intanto entro fine anno è prevista l’aggiudicazione definitiva dell’incarico di progettazione della Struttura.

c.s.