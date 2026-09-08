Narzole-Area Calcio Alba Roero 2-0, mister Perlo: “Sono molto soddisfatto, ho avuto delle ottime risposte”

Parte con l’acceleratore la nuova avventura di mister Francesco Perlo sulla panchina del Narzole. Vittoria nel prima giornata della fase a gironi della Coppa Piemonte/VdA contro l’Area Calcio Alba Roero, un 2-0 targato Ruiz e Favale. Di seguito l’analisi del mister del Narzole Francesco Perlo:

“Per me è sempre bello poter allenare, lo faccio con passione, da tanti anni che lo faccio. Questo un compito non facile, una squadra dove si smonta tutto il gruppo e quindi riformare tutto da capo. Ieri in campo del Narzole della passata stagione c’erano solo due giocatori. Stiamo lavorando tanto, chi mi conosce sa che le mie preparazioni sono intense. Le risposte ci sono state, contro una squadra vera e noi eravamo in emergenza tra squalifiche e infortuni. Chi è andato in campo mi ha detto delle belle risposte, hanno giocato con serietà e i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo rischiato quasi niente. Abbiamo fatto due gol ma potevamo farne altri. Abbiamo giocato a calcio, con possesso come piace a me nonostante il caldo allucinante. Noi dobbiamo lavorare poi tra un pò vedremo in che posizioni saremo. “