Murazzo-Atletico Carrù Magliano 3-0, mister Odasso: “Giocato contro squadra forte, ma risultato bugiardo”

Niente da fare per l’Atletico Carrù Magliano che cede 3-0 al Murazzo nella prima gara della Coppa Piemonte di Prima Categoria: a decidere il match le reti di Brondino, Sadija ed Elkarroumi.

Il commento di mister Fabio Odasso: “Abbiamo giocato contro una squadra molto forte e ben organizzata: stanno bene in campo e hanno alcune individualità importanti. Fino alla prima pausa il Murazzo ha avuto il predominio assoluto della partita, facendo un gol, prendendo una traversa su punizione e dandoci tanto fastidio. Siamo stati persino bravi a difenderci per la loro mole di gioco: poi il match si è riequilibrato e, forse, nella ripresa abbiamo persino giocato meglio noi. Abbiamo avuto l’occasione per segnare l’1-1, non ci siamo riusciti subendo il 2-0 ad un quarto d’ora dal termine e la terza rete sul fischio finale. Il Murazzo lotterà per vincere il campionato, noi per salvarci, ma il risultato è stato bugiardo”.