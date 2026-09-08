La Valle Varaita inaugura “I Racconti del Marchesato”: un viaggio nel tardo Quattrocento tra storia, teatro e prodotti del territorio

Prende il via dalla Valle Varaita la nuova edizione de “I Racconti del Marchesato”, la rassegna diffusa promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, in collaborazione con la Città di Saluzzo e il Salone Internazionale del Libro di Torino. Un itinerario composto da venti appuntamenti tra settembre e ottobre che accompagnerà il pubblico nel tardo Quattrocento attraverso un format che intreccia teatro, storia, musica ed esperienze enogastronomiche, fino a culminare nella Festa del Libro Medievale e Antico, in programma a Saluzzo dal 23 al 25 ottobre.

Il presidente Mario Anselmo sottolinea il cuore del progetto: un percorso che non si limita a una successione di eventi, ma che nasce e cresce nelle comunità del territorio, trasformando la Festa in un punto di arrivo condiviso. Il Marchesato diventa così il filo narrativo che unisce luoghi, tradizioni, prodotti e testimonianze delle valli e della pianura saluzzese, restituendo una storia comune che si fa occasione contemporanea di conoscenza e partecipazione.

Ambientata nell’autunno del 1499, la narrazione segue il cammino della famiglia di Martino, mastro calderaio in cerca di fortuna, lungo la Valle Varaita e poi nelle altre località dell’antico Marchesato. Il racconto diventerà un docufilm, presentato in anteprima a Portici di Carta a Torino e proiettato durante la Festa del Libro Medievale e Antico.

Casteldelfino: il viaggio ha inizio

Sabato 12 settembre, a Casteldelfino, paese d’origine della famiglia protagonista, va in scena il remake del docufilm con gli attori. Lo spettacolo “Il viaggio ha inizio: il sapore del coraggio” presenta Martino, la moglie Margherita e i figli Pietro e Lucia, costretti a scendere verso Saluzzo in cerca di lavoro. La serata unisce storia locale, teatro e cultura enogastronomica, con un laboratorio tattile‑olfattivo dedicato ai prodotti della bisaccia del viandante: pane di segale, seirass e miele di montagna, seguito da degustazione e danze occitane.

I prodotti del viaggio

Il percorso lungo la valle conduce a Venasca, punto di convergenza dell’intero itinerario. Qui il fornaio Guglielmo unirà le tipicità raccolte nelle tappe precedenti per creare il Lou Pan d’Vraita, il pane della comunità: – farina di segale di Casteldelfino – mele di Piasco – noci e miele di Brossasco – farina di castagne di Rossana – uva di Costigliole impastate con la farina del mercato locale e avvolte nella tela di canapa del borgo. Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sul sito del Monastero della Stella.

Il programma in Valle Varaita

Costigliole – sabato 12 settembre Al Teatro dei Suoni, “Storie di uomini e Vini – Io sono il mio lavoro” con Pino Petruzzelli (voce narrante) e Luigi Giachino (pianoforte). Una serata dedicata al legame tra uomo, terra e tradizione vitivinicola del Saluzzese, dal mondo romano al vitigno autoctono Quagliano.

Costigliole – martedì 15 settembre, ore 20.45 Nel parco di Palazzo Giriodi, una serata dedicata alla maturazione: il giovane Pietro impara dal vignaiolo Matteo che crescere richiede tempo, come l’uva. L’artista Hans Clemer ne ritrae l’espressione. Degustazione in due tempi: uva fresca e Cugnà con toma, seguita da un concerto per chitarra.

Piasco – domenica 13 settembre, ore 21 Nel parco del Castello Porporato, il racconto colloca Piasco come porta d’accesso tra Escartons e Marchesato. L’incontro tra il contadino Giacomo e la famiglia di Martino introduce la degustazione de “La Mela del Viandante”.

Brossasco – lunedì 14 settembre Nella piazzetta della parrocchia, la storia del legnaiolo Bernardo e del calderaio Martino diventa dialogo tra legno e rame. Protagonista la noce, alimento prezioso e legname nobile. Degustazione di pane alle noci e miele, concerto d’arpa finale.

Rossana – mercoledì 16 settembre Nella piazzetta della Chiesa di Maria Vergine Assunta, “L’albero del pane” racconta l’incontro con Agnese, che offre ai viandanti la castagna, autentico pane dei poveri. Degustazione di purea di castagne con miele e cannella, concerto di liuto conclusivo.

Venasca – giovedì 17 settembre, ore 20.45 In Piazza Caduti, “Il sapore dell’incontro” celebra la nascita del Lou Pan d’Vraita. La serata propone una degustazione in due tempi: il pane da solo e poi con crema di seirass. Il gesto finale del fornaio che spezza la pagnotta ricorda il significato di cum‑panis: condividere il pane per diventare comunità.