Giovani e cittadinanza attiva: prosegue a Saluzzo il percorso della Young Board

Prosegue il percorso di crescita della Young Board, il gruppo informale composto da giovani tra i 15 e i 30 anni nato per connettere le nuove generazioni con l’Amministrazione comunale e orientare la programmazione socio-culturale de Il Quartiere.

Concepita come un incubatore di idee e una vera palestra di responsabilità collettiva, la Young Board rappresenta il primo passo per consentire a ragazze e ragazzi di “abitare” le istituzioni e ridurne le distanze con la comunità.

Il gruppo, attualmente composto da 8 giovani, in fase di formazione, ha messo in campo, a partire dallo scorso gennaio, una serie di azioni concrete per sviluppare competenze operative e consolidare la propria presenza sul territorio:

• costruzione e consolidamento del gruppo: momenti interni di confronto sulla visione del Il Quartiere e mappatura delle competenze per definire gli ambiti d’interesse prioritari ed il percorso da intraprendere;

• progettazione partecipata: contributo attivo alla stesura del progetto di educazione alla democrazia per il bando “Feste del primo voto”;

• ascolto del territorio e presenza sul campo: ideazione, in collaborazione con l’associazione Ratatoj, di un questionario sui consumi culturali dei giovani che ha già raccolto circa 440 risposte. Il gruppo ha inoltre promosso l’iniziativa allestendo banchetti informativi durante una serata organizzata da Makala e due serate firmate Ratatoj;

• formazione e crescita: quattro giorni di scambio con giovani piemontesi e trentini ed approfondimento sui modelli di cittadinanza attiva e solidale in Trentino e la partecipazione alla giornata di presentazione dei progetti del bando “Feste del primo voto” a Torino.

Il lavoro svolto finora è il preludio di due importanti appuntamenti autunnali che segneranno una nuova fase per il gruppo.

Il 19 settembre 2026, la Young Board esordirà ufficialmente con un evento collettivo, aperto alle realtà giovanili locali con cui ha collaborato nei mesi scorsi. L’iniziativa darà vita a un vero e proprio tavolo di co-progettazione per definire insieme iniziative e percorsi futuri per Il Quartiere: dalle 17 le ragazze e i ragazzi che hanno preso parte a ContaminAzioni si ritroveranno per ripercorrere insieme l’esperienza vissuta e condividere ciò che il progetto ha significato per ciascuno. In questa occasione avranno anche la possibilità di incontrare il cantautore Coleen e conoscere più da vicino il percorso artistico di Simon Giorcelli e scoprire il processo creativo da cui nascono le sue canzoni.

A seguire alle 21.30 Coleen arriva sul palco dello Spazio Giovani per raccontare dal vivo la sua visione della quotidianità e presentare il suo primo disco, “Almost too late to be here”, in uscita il 10 settembre 2026.

A ottobre, invece, la Young Board si rinnoverà aprendo ufficialmente le porte a nuovi e nuove partecipanti.

c.s.