Volley C/F – Per sconfiggere la sfortuna: il VBC Savigliano si prepara alla stagione 2026/27

Sta per iniziare la terza settimana di lavoro per la VBC Savigliano in vista del prossimo campionato di Serie C femminile di pallavolo. La compagine allenata ancora da coach Marco Porello si appresta a vivere una nuova stagione nella massima serie regionale, sperando di avere un po’ più di fortuna con gli infortuni di quanto non avvenuto nel recente passato.

Nella stagione 2025/26, infatti, il sodalizio saviglianese ha nuovamente messo in scena una stagione di alta classifica con annessa qualificazione ai playoff promozione ed ha portato a casa la prestigiosa Coppa Piemonte 2026, ma non ha potuto dare un assalto più convinto alla B2 a causa di alcuni pesanti stop di alcune atlete.

Di fronte a un gruppo solido e di grande qualità si è deciso di confermare ben nove delle atlete della scorsa stagione, pur registrando i saluti della storica palleggiatrice Lucia Galletto (a Fano in B2) e di Melissa Ndoja e Sara Michela, mentre Martina Allemano e Asia Giraudo appendono le ginocchiere al chiodo. Al loro posto Arianna Beccaria, Marta Todini, Ginevra Binello, Nicole Stellin ed il ritorno alla pallavolo di Martina Galletto.

Si può negare che la VBC Savigliano sia una delle candidate principali ad un nuovo campionato di vertice? Assolutamente no. I cambiamenti, però, ci sono e sono importanti, soprattutto al palleggio: ma se la giovane e talentuosissima Pirra riuscirà ad esprimere il suo potenziale, allora ci sarà da divertirsi.

VBC SAVIGLIANO – ROSTER STAGIONE 2026/27

PALLEGGIATRICI: Beatrice Pirra, Arianna Beccaria

CENTRALI: Ester Gallina, Marta Todini, Ginevra Binello, Greta Pansa

LIBERI: Nicole Stellin, Arianna Tomatis, Chiara Rainero

ATTACCANTI: Serena La Rosa, Martina Galletto, Giorgia Testa, Anna Cavaglià, Emilia Michelis

STAFF: Marco Porello, Fabrizio Zaino, Luca Bianco. PREPARATORE ATLETICO: Lorenzo Marino. SPARRING: Daniele Gallo.