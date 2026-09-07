Mondovì – 2006-2026: “Gli Spigolatori” festeggiano vent’anni con una lectio magistralis di Nicola Lagioia

“Spigolatori di parole, un po’ sognatori, un po’ innamorati del bello”. Con questo slogan e con questa filosofia, il 30 settembre del 2006 dieci amici fondavano ufficialmente l’associazione “Gli Spigolatori”, pensata per promuovere le attività culturali legate al tessuto sociale, artistico ed economico del territorio monregalese. Un cammino che tra poche settimane compirà vent’anni, durante i quali il sodalizio ha organizzato centinaia di eventi culturali tra presentazioni di libri, convegni, conferenze, mostre e spettacoli a Mondovì e in tutta la provincia di Cuneo, dando altresì alle stampe più di quarantacinque pubblicazioni. Tra queste, il racconto “L, U, C, I, E,” del Premio Nobel per la Letteratura Nadine Gordimer, editato per la prima volta in Italia e presentato pubblicamente a Mondovì nel giugno del 2009 alla presenza della stessa autrice sudafricana.

Un lungo percorso di sensibilizzazione culturale che, nel corso degli anni, si è evoluto e trasformato coinvolgendo dapprima il mondo didattico (con concorsi letterari e pubblicazioni a tema in seno alla Formazione Scuola-Lavoro), ideando nel 2020 il Festival “Funamboli – Parole in equilibrio a Mondovì” e inaugurando nel 2024 la propria sezione di divulgazione scientifica. Una storia comunitaria ricca di progetti e di persone, allora, che il prossimo 30 settembre alle ore 21.00 presso il Teatro Baretti di Mondovì festeggerà ufficialmente il proprio ventennale con una lectio magistralis di Nicola Lagioia dal titolo “Presto saprò chi sono. Una lezione sull’arte di raccontare storie attraverso la letteratura, da Omero ai giorni nostri” (ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti; prenotazioni su Eventbrite o via mail all’indirizzo [email protected]).

Il primo appuntamento di un ricco calendario celebrativo in via di definizione, pensato per rafforzare ancora una volta il rapporto tra l’associazione e la Comunità monregalese e cuneese. Nelle prossime settimane verranno infatti svelati gli eventi successivi che prevederanno passeggiate e cene letterarie, mostre fotografiche e presentazioni di libri. Tutte le proposte, come sempre, saranno ad accesso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, con precedenza di prenotazione accordata ai soci in regola con il tesseramento.