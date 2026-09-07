Mondovì – Si concludono i lavori in via Perotti: modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale

Come già preventivato durante l’avvio del cantiere nello scorso mese di luglio, si concluderanno prima dell’inizio dell’anno scolastico i lavori di rifacimento della viabilità pedonale in via Perotti in direzione del rione Borgato a Mondovì. Dopo la realizzazione dei nuovi marciapiedi, infatti, nei prossimi giorni verrà eseguita l’asfaltatura definitiva del piano stradale attiguo agli stessi. Come da segnaletica stradale posta in loco, tali operazioni comporteranno alcune ripercussioni temporanee sulla viabilità locale. In particolare, da mercoledì 9 settembre a sabato 12 settembre verrà istituito il senso unico di marcia in via Perotti (nel tratto compreso tra via del Rinchiuso e il civico 1, con direzione da via Aldo Moro verso il ponte della Madonnina) con relativa deviazione su via del Rinchiuso del traffico proveniente dal ponte della Madonnina e diretto in via Aldo Moro e conseguente istituzione, sulla stessa via del Rinchiuso, del divieto di sosta con rimozione forzata. In relazione al cantiere di via Perotti, ovviamente, saranno sempre garantiti gli accessi pedonali ai fabbricati e alle attività commerciali che insistono nel tratto interessato dalla chiusura.

La chiusura di via Perotti in direzione via Aldo Moro, infine, comporterà alcune modifiche anche al trasporto pubblico locale dal 9 al 12 settembre. In particolare, se la Linea 3 “Piazza-Breo-Borgato” non subirà variazioni di rilievo (se non il transito temporaneo da via del Rinchiuso e via Aldo Moro in direzione del Borgato), sulla Linea 1 “Carassone-Breo-FS-Ospedale” le sole corse dirette all’Ospedale transiteranno da via Malfatti, via Durando e piazza della Repubblica (prima di ritornare sul percorso ordinario da via della Cornice), con conseguente soppressione delle fermate di via Aldo Moro e via Vittorio Veneto in favore delle fermate temporanee di via Malfatti e piazza della Repubblica. Nessuna modifica, invece, sulla Linea 1 in direzione di Carassone.