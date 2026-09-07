Castelli Aperti: gli appuntamenti di domenica 13 settembre

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Castelli Aperti
Il Castello di Pralormo

Domenica 13 settembre torna Castelli Aperti, la rassegna che dal 1996 apre al pubblico alcune delle dimore storiche più affascinanti del Piemonte.
Dalle colline alle valli, passando per borghi e centri storici, l’iniziativa coinvolge quest’anno numerose realtà distribuite su tutto il territorio regionale, ciascuna con il proprio calendario di aperture, visite guidate e proposte culturali pensate per grandi e piccoli. Di seguito l’elenco completo dei beni visitabili domenica 13 settembre, con orari e modalità di accesso.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.
Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: visite guidate su prenotazione alle ore 16.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.
Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: aperto con orario 15.00 – 17.00. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€. Prenotazioni: https://www.castellodirazzano.it/cantina/degustazioni/
Alluvioni Piovera – Castello di Piovera: aperto al pomeriggio con orario 14.30-18.30. Visite guidate su prenotazione al 346 234114; Intero 13€.
Bistagno – Gipsoteca Giulio Monteverde: orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: intero 5€.
Cassine – Museo d’Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: aperto con orario 16.00-19.00. Ingresso: intero 4€. Info 0144 715151.
Ozzano Monferrato – Borgo: visite libere per il borgo con l’ausilio di audioguide QR CODE solo per gli spazi esterni.
Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 10.00-19.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345 8566039.  Ingresso: intero 10€.
Rosignano Monferrato – Borgo: visite a offerta libera alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394 (Infopoint) https://castelliaperti.it/it/beni/sistemi-museali-e-circuiti-di-visita-cittadini/borgo-di-rosignano-monferrato.html
Trisobbio – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): dalle ore 17.30 alle 19.00 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.trisobbio.eu/torre_castello/  Info. Tel. 345 6044090. Ingresso: Intero 2€.
Valenza – Palazzo Terzano: visite guidate su prenotazione con orario 11.00 – 17.00. Ingresso: Intero 15€
Info e prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-terzano.htmlTel. 0131-941251


Gipsoteca di Bistagno 

PROVINCIA DI ASTI
Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Ingresso: solo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.
Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: area aperta per visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Ingresso: Gratuito.
Cisterna d’Asti – Museo Arti e Mestieri di un Tempo: visite guidate alle ore 15.00 e ore 17.00. Ingresso: intero 7€. Info 0141 979021.
Costigliole d’Asti – Castello di Rorà: aperto con orario 10.30 – 12.30 e 15.00 – 19.00. Ingresso: intero 5€. Nuova Mostra “Rosso di Terra” un percorso visivo che intreccia memoria, appartenenza e radici con il rosso come elemento cromatico, simbolico e narrativo.
San Giorgio Scarampi – Torre: accesso libero dalle 09.00 alle 19.00.

PROVINCIA DI BIELLA
Biella – Palazzo Gromo Losa: dal 22 agosto Rassegna “Fatti ad Arte” mostra “Tutto rose e fiori” di Elham M. Aghili fino al 18 ottobre 2026, dalle ore 10.00 alle 19.00. Ultimo ingresso ore 18.00.
Info e prenotazioni: [email protected] Ingresso: Intero 7€.
Biella – Palazzo La Marmora: dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso: visite libere Intero 10€, visite guidate su prenotazione al Tel. 345 0697927 Intero 15€.
Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero. Per visite guidate contattare: 015 2536728; [email protected].
Magnano – Collezione Enrico a Villa Flecchia: visite guidate dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero: 8€, iscritti FAI: 4 €. Prenotazione consigliata. Tel: 344 1966276; [email protected]
Masserano – Palazzo dei Principi: visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ingresso intero 6€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-dei-principi-di-masserano.html

PROVINCIA DI CUNEO
Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: intero 5€.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html
Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: intero 9€; ridotto 7€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html
Bra – La Zizzola: dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso gratuito.
Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.
Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.
Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.
Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.
Corneliano d’Alba – Torre di Corneliano: apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri Tel. 338/9654524 e Tel. 340/8026232. Annullamento in caso di maltempo.
Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: Intero  5€
Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 – Tel.  0172 601 60; [email protected]. Ingresso intero 5€.
Govone – Castello Reale: aperto dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 8€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html
Lagnasco – Castelli Tapparelli D’Azeglio di Lagnasco: visite guidate nei seguenti orari 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Ingresso: intero 8€.
Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio – Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30 (ultimo ingresso 17.30). Ingresso intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html
Manta – Castello della Manta:aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso intero 11€, Iscritti FAI gratuito; Visita guidata intero 15€.
Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso intero 8€, ridotto 6€.
Pamparato – Borgo Antico e Castello di Pamparato: visite guidate su prenotazione ore 10.30 e ore 15.30. Ingresso: Intero: 8€.  Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-antico-e-castello-di-pamparato.html
Priero – Borgo e Torre Medievale di Priero:  visite guidate previa prenotazione dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso: Intero 4€ Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html
Roddi – Castello di Roddi: visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Ingresso: Intero 6€ Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html
Saluzzo – Casa Cavassa: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 6.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html
Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00. Ingresso: Intero € 3,5.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html
Saluzzo – La Castiglia: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 8.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html
Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 3,5.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html
Saluzzo – Villa Belvedere Radicati: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso intero 5€.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html
Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra:orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 5€.
Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 09.30 e 14.00.
Prenotazione obbligatoria: [email protected]
Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15.00.  Prenotazione consigliata: [email protected] Ingresso intero 3€  Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.
Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Intero 6€.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html


Villa Belvedere Radicati di Saluzzo

PROVINCIA DI NOVARA
Oleggio Castello – Castello dal Pozzo: visite guidate su prenotazione al mattino. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0322 53713, 335 6121362[email protected]. Ingresso: Intero 15€.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-dal-pozzo-a-oleggio-castello.html
Vacciago di Ameno – Fondazione Antonio e Carmela Calderara: visite libere gratuite dalle 15.00 alle 18.00. Per le visite guidate è necessario contattare la struttura concordando orario e pagamento. Tel. 02 6555463 o 340 0057784
Vinzaglio – Castello di Vinzaglio: aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774.

PROVINCIA DI TORINO
Agliè – Villa Il Meleto, Casa di Guido Gozzano: orario dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Ingresso intero 8€
Arignano – Castello delle Quattro Torri: visite guidate alle ore 15.00 con prenotazione obbligatoria sul sito: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-delle-quattro-torri-a-arignano.html Ingresso: Intero 10€
Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: (Castello e Parco) Intero 15€, Iscritti FAI ingresso gratuito.
Piossasco – Casa Lajolo: orario: dalle 10.00-13.00 e dalle 14.30-18.00. La visita si svolge in modo autonomo, con il supporto di contenuti audiovideo, scaricabili in loco sul proprio cellulare tramite Qrcode presente sui pannelli informativi. Visitabili anche gli interni. Ingresso: audioguida intero 8€
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/casa-piossasco.html
Pralormo – Castello di Pralormo: dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso: visite guidate castello: intero 9€.

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