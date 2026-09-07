A1/F: contro Monviso la prima uscita stagionale di Granda Volley

Primo impegno della stagione per Granda Volley, che ha condiviso il taraflex con la Wash4Green Monviso Volley. Al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte le padrone di casa hanno fatto felice il proprio pubblico, mentre le Gatte, un po’ imballate fisicamente e ancora orfane sia di Pucelj che di Koulisiani, si sono dovute accontentare di un set.

1° set

Partenza sprint del Monviso, che sale 8-2 con un’ottima serie in battuta. Nel cuore del parziale altra accelerazione delle padrone di casa (16-5), prima di chiudere il set sul 25-13.

2° set

Monviso sempre avanti a inizio di secondo parziale, ma Gatte a contatto (8-6). Si pareggia a quota 13, poi un break prezioso porta le biancorosse sul 16-20. Nel finale le padrone di casa rientrano sul 22 pari, ma Cuneo chiude ai vantaggi (24-26).

3° set

Il terzo parziale ricalca il primo: 8-4 per Monviso. Così le padrone di casa spingono forte come nel primo set, salendo 16-9. Nel finale le Pinelle si prendono il parziale (25-14), chiudendo la sfida sul 2-1.

“L’allenamento congiunto serviva per capire a che punto siamo con la preparazione – ha dichiarato coach Tisci – Abbiamo caricato molto ed è normale non essere ancora brillanti in questo momento del pre stagione. C’è ancora da oliare il meccanismo, ma abbiamo voglia di continuare a spingere e non vediamo l’ora di essere al completo”.

Wash4Green Monviso Volley 2-1 Granda Volley Cuneo (25-13, 24-26, 25-13)

Granda Volley Cuneo: Signorile, Grafort, Tikhomirova, Baka, Guidi, Ferrarini, Magnani (L), Pasquino, McBride, Cucu, Bonafede (L)