Fautor Langae 2026: premi tutti al femminile per promuovere la Nocciola Tonda Gentile nel Mondo (FOTOGALLERY e VIDEO)

L’impegno è solenne: promuovere il mondo che ruota intorno alla nocciola, farlo con dignità, riconoscendo il valore economico e sociale che riveste. Le investiture dei nuovi “fautori” sponsor della tonda gentile si sono svolte domenica 6 settembre nella chiesa duecentesca di San Francesco, a Cortemilia.

La Confraternita della Nocciola tonda gentile di Langa (Gran Maestro Ginetto Pellerino), insieme al Comune (con il sindaco Marco Zunino) hanno confezionato la cerimonia che si è distinta, quest’anno, per i riconoscimenti tutti al femminile. L’ospite d’eccezione è stata Luciana Littizzetto che già nelle trasmissioni Rai aveva promosso con convinzione il prodotto delle colline. Nel cuore dell’Alta Langa, la comica e scrittrice torinese è stata nominata prima ambasciatrice a vita della Nocciola Tonda Gentile di Langa.

“Sono onorata, il premio più serio abbia mai ricevuto e sono felice sia stata un’edizione dedicata alle donne”, ha detto al pubblico.

Premio Cortemiliese D.O.C. a Iva Celano, il riconoscimento “Una vita per la nocciola”, assegnato dall’azienda Nocciole Marchisio.

Premio Fautor Langae – Nocciola d’Oro 2026 a Giuliana Cirio, direttrice di Confindustria Cuneo, alla curatrice d’arte Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e all’imprenditrice Paola Veglio.

È stato inoltre conferito il titolo di Ambasciatore della Nocciola nel Mondo ad Aurora Cavallo, di Saluzzo, alias Cooker Girl.