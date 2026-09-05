Nasce “Donne d’Eccellenza”: Granda Volley mette in rete imprenditoria e sport femminile

Ci sono progetti che nascono per sostenere un’iniziativa. E poi ci sono progetti che nascono con l’ambizione di lasciare un segno.

È con questa ambizione che Granda Volley, società che milita nel campionato di Serie A1 Femminile, presenta “Donne d’Eccellenza”, un nuovo progetto dedicato alla valorizzazione del talento femminile e alla creazione di un legame concreto tra l’eccellenza dell’imprenditoria femminile e l’eccellenza dello sport femminile.

Leadership, determinazione, resilienza, capacità di affrontare le difficoltà e responsabilità sociale sono i valori che accomunano le donne che ogni giorno costruiscono imprese e quelle che, attraverso lo sport, inseguono e raggiungono grandi traguardi.

Un progetto che ha già ottenuto importanti riconoscimenti istituzionali: “Donne d’Eccellenza” ha infatti ricevuto il patrocinio del Comune di Cuneo e di Confindustria Cuneo, a testimonianza dell’attenzione e della condivisione degli obiettivi del progetto da parte delle istituzioni e del mondo imprenditoriale del territorio.

Non solo networking, ma una comunità di eccellenze

“Donne d’Eccellenza” nasce dalla consapevolezza che esistono già numerose iniziative dedicate al networking e alle opportunità di business, ma sceglie di seguire una strada diversa e innovativa.

Al centro del progetto ci sono infatti le donne, le loro storie e i loro percorsi: imprenditrici che hanno costruito aziende, sviluppato idee, affrontato difficoltà e raggiunto risultati importanti; atlete che ogni giorno trasformano talento, sacrificio e determinazione in risultati sportivi.

Due percorsi differenti, ma profondamente accomunati dalla capacità di affrontare le difficoltà, perseguire obiettivi ambiziosi e trasformare il talento in valore.

Imprese e atlete insieme

Il progetto prevede la possibilità per le aziende aderenti di sostenere Granda Volley e, in particolare, una delle sue atlete, che diventerà testimonial dell’azienda, entrando così in una relazione autentica che va oltre la semplice visibilità del marchio.

Le imprenditrici che entreranno a far parte di “Donne d’Eccellenza” potranno inoltre partecipare a eventi esclusivi, momenti di networking, attività di mentoring e iniziative dedicate al territorio, contribuendo alla costruzione di una rete di donne unite dalla stessa visione.

L’ambizione è quella di creare una comunità nella quale l’impresa possa sostenere lo sport e lo sport possa restituire all’impresa valore, visibilità, relazioni e nuove opportunità, in un rapporto basato sulla condivisione e non soltanto sulla sponsorizzazione.

«Abbiamo voluto creare qualcosa che andasse oltre il concetto tradizionale di sponsorizzazione – dichiara il Presidente Emilio Manini – “Donne d’Eccellenza” nasce dalla convinzione che il mondo dell’impresa e quello dello sport femminile abbiano moltissimo da condividere. Vogliamo mettere in relazione donne che ogni giorno affrontano sfide importanti, raggiungono risultati e costruiscono valore. L’ambizione è creare una rete vera, capace di crescere nel tempo e di lasciare un segno sul nostro territorio».

Il progetto avrà il suo momento culminante nel “Galà Donne d’Eccellenza”, una serata dedicata alla celebrazione del talento femminile.

Un appuntamento nel quale saranno protagoniste imprenditrici, atlete e realtà che avranno scelto di condividere e sostenere il progetto, attraverso un momento di incontro, racconto e valorizzazione delle esperienze femminili che rappresentano concretamente l’eccellenza.

Un evento pensato non soltanto per celebrare i risultati raggiunti, ma per raccontare le persone, le storie e i percorsi che hanno reso possibili quei risultati.

Perché “Donne d’Eccellenza” parte dallo sport, incontra l’impresa e guarda al territorio.

Con una convinzione: il talento femminile non deve soltanto essere riconosciuto. Deve essere sostenuto, valorizzato e messo nelle condizioni di crescere.