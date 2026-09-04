I Racconti del Marchesato: un viaggio nel Medioevo in cucina

Venti appuntamenti in tour nei centri del Saluzzese e in città, attraverso prodotti, saperi e arti della tavola

Sarà un’edizione piena di novità quella che attende la città, la pianura e le valli del Monviso nella nuova edizione de “I Racconti del Marchesato”, l’apprezzato progetto di narrazione e valorizzazione territoriale promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo in vista della Festa del Libro Medievale e Antico (in programma dal 23 al 25 ottobre).

Dopo il debutto sold-out giovedì sera a Saluzzo per la cena narrata “C’era non c’era” all’ex caserma mario Musso (Il Quartiere), la rassegna si svilupperà tra settembre e ottobre e condurrà gli spettatori nel cuore del tardo Quattrocento.

I Racconti del Marchesato si conferma un appuntamento in crescita anno dopo anno, capace di attrarre un pubblico sempre più ampio e trasversale grazie a un format innovativo che unisce teatro, storia documentata, eccellenze enogastronomiche ed esperienze partecipative.

L’edizione 2026, intitolata “1499 – Il viaggio di Martino e della sua famiglia”, si dipana attorno alle vicende di un mastro calderaio di Casteldelfino in viaggio con la famiglia verso la Saluzzo rinascimentale di Ludovico II. Tappa dopo tappa, il racconto itinerante attraverserà i castelli, le abbazie e i borghi più suggestivi del territorio, affiancato da un’ampia serie di iniziative collaterali ed eventi di approfondimento: cene narrative medievali, laboratori d’arte giapponese, mostre fotografiche, concerti tematici, presentazioni editoriali e produzioni digitali.

Due le novità di quest’anno: la realizzazione di un docufilm e la creazione di reel (video digitali) per raccontare il territorio con la collaborazione di professionisti del settore e content creator di fama.

Promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo in collaborazione con Terres Monviso, la Città di Saluzzo e il Salone Internazionale del Libro di Torino, la rassegna si avvale del sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e rientra nell’ambito del programma Interreg France-Italia Alcotra.

Informazioni e prenotazioni per tutti gli appuntamenti: www.monasterodellastella.it

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

SABATO 12 SETTEMBRE

Ore 15:00 | Casteldelfino – Frazione Torrette

Il viaggio ha inizio: il sapore del coraggio

Ore 17:00 | Saluzzo – Monastero della Stella

Inaugurazione Mostra: Un dialogo tra fotografia e diagrammi giapponesi

Ore 21:00 | Costigliole Saluzzo – Teatro dei Suoni Vivo La Tour

Storie di uomini e vini: io sono il mio lavoro

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Ore 09:30 | Saluzzo – Croce Nera

Laboratorio arte giapponese: L’immagine dell’invisibile

Ore 11:00 | Saluzzo – Croce Nera

Laboratorio arte giapponese: Il significato nascosto degli ideogrammi

Ore 21:00 | Piasco – Cortile del Castello

Il piacere della conoscenza

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE

Ore 21:00 | Brossasco – Piazzetta Parrocchia S. Andrea

Il gusto del saper fare

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE

Ore 21:00 | Costigliole Saluzzo – Piazzetta Chiesa S. Maria Maddalena

Un grappolo di giovinezza

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE

Ore 21:00 | Rossana – Piazzetta Chiesa Maria Vergine Assunta

L’albero del pane

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE

Ore 21:00 | Venasca – Ala Mercatale

Il sapore dell’incontro

VENERDÌ 18 SETTEMBRE

Ore 20:30 | Manta – Partenza dal Viale del Castello

La danza della giovinezza

SABATO 19 SETTEMBRE

Ore 21:00 | Verzuolo – Castello di Verzuolo

Racconti di buio e di luce

DOMENICA 20 SETTEMBRE

Ore 14:30 | Lagnasco – Castelli di Lagnasco

Verde, oro e bianco. Il sapore nobile dei colori

Ore 21:00 | Torre San Giorgio – Pinacoteca Carlo Sismonda

Lo sfrigolio di un sapore antico

SABATO 3 OTTOBRE

Ore 15:00 | Bagnolo Piemonte – Castello Malingri

Il gusto della scelta

Ore 21:00 | Saluzzo – Croce Nera

Witches’ music – Musica stregata

DOMENICA 4 OTTOBRE

Ore 19:30 | Staffarda – Abbazia di Staffarda

Il sapore della pazienza

SABATO 17 OTTOBRE

Ore 21:00 | Cardè – Cortile interno Castello

Nel nome di Margherita

VENERDÌ 23 OTTOBRE

Ore 19:00 | Saluzzo – Via Salita al Castello

L’arrivo: il gusto di restare

c.s.