I Racconti del Marchesato: un viaggio nel Medioevo in cucina

Sarà un’edizione piena di novità quella che attende la città, la pianura e le valli del Monviso nella nuova edizione de “I Racconti del Marchesato”, l’apprezzato progetto di narrazione e valorizzazione territoriale promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo in vista della Festa del Libro Medievale e Antico (in programma dal 23 al 25 ottobre).
Dopo il debutto sold-out giovedì sera a Saluzzo per la cena narrata “C’era non c’era” all’ex caserma mario Musso (Il Quartiere), la rassegna si svilupperà tra settembre e ottobre e condurrà gli spettatori nel cuore del tardo Quattrocento.
I Racconti del Marchesato si conferma un appuntamento in crescita anno dopo anno, capace di attrarre un pubblico sempre più ampio e trasversale grazie a un format innovativo che unisce teatro, storia documentata, eccellenze enogastronomiche ed esperienze partecipative.
L’edizione 2026, intitolata “1499 – Il viaggio di Martino e della sua famiglia”, si dipana attorno alle vicende di un mastro calderaio di Casteldelfino in viaggio con la famiglia verso la Saluzzo rinascimentale di Ludovico II. Tappa dopo tappa, il racconto itinerante attraverserà i castelli, le abbazie e i borghi più suggestivi del territorio, affiancato da un’ampia serie di iniziative collaterali ed eventi di approfondimento: cene narrative medievali, laboratori d’arte giapponese, mostre fotografiche, concerti tematici, presentazioni editoriali e produzioni digitali.
Due le novità di quest’anno: la realizzazione di un docufilm e la creazione di reel (video digitali) per raccontare il territorio con la collaborazione di professionisti del settore e content creator di fama.
Promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo in collaborazione con Terres Monviso, la Città di Saluzzo e il Salone Internazionale del Libro di Torino, la rassegna si avvale del sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e rientra nell’ambito del programma Interreg France-Italia Alcotra.
Informazioni e prenotazioni per tutti gli appuntamenti: www.monasterodellastella.it
PROGRAMMA DEGLI EVENTI
SABATO 12 SETTEMBRE
- Ore 15:00 | Casteldelfino – Frazione Torrette
Il viaggio ha inizio: il sapore del coraggio
- Ore 17:00 | Saluzzo – Monastero della Stella
Inaugurazione Mostra: Un dialogo tra fotografia e diagrammi giapponesi
- Ore 21:00 | Costigliole Saluzzo – Teatro dei Suoni Vivo La Tour
Storie di uomini e vini: io sono il mio lavoro
DOMENICA 13 SETTEMBRE
- Ore 09:30 | Saluzzo – Croce Nera
Laboratorio arte giapponese: L’immagine dell’invisibile
- Ore 11:00 | Saluzzo – Croce Nera
Laboratorio arte giapponese: Il significato nascosto degli ideogrammi
- Ore 21:00 | Piasco – Cortile del Castello
Il piacere della conoscenza
LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
- Ore 21:00 | Brossasco – Piazzetta Parrocchia S. Andrea
Il gusto del saper fare
MARTEDÌ 15 SETTEMBRE
- Ore 21:00 | Costigliole Saluzzo – Piazzetta Chiesa S. Maria Maddalena
Un grappolo di giovinezza
MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE
- Ore 21:00 | Rossana – Piazzetta Chiesa Maria Vergine Assunta
L’albero del pane
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE
- Ore 21:00 | Venasca – Ala Mercatale
Il sapore dell’incontro
VENERDÌ 18 SETTEMBRE
- Ore 20:30 | Manta – Partenza dal Viale del Castello
La danza della giovinezza
SABATO 19 SETTEMBRE
- Ore 21:00 | Verzuolo – Castello di Verzuolo
Racconti di buio e di luce
DOMENICA 20 SETTEMBRE
- Ore 14:30 | Lagnasco – Castelli di Lagnasco
Verde, oro e bianco. Il sapore nobile dei colori
- Ore 21:00 | Torre San Giorgio – Pinacoteca Carlo Sismonda
Lo sfrigolio di un sapore antico
SABATO 3 OTTOBRE
- Ore 15:00 | Bagnolo Piemonte – Castello Malingri
Il gusto della scelta
- Ore 21:00 | Saluzzo – Croce Nera
Witches’ music – Musica stregata
DOMENICA 4 OTTOBRE
- Ore 19:30 | Staffarda – Abbazia di Staffarda
Il sapore della pazienza
SABATO 17 OTTOBRE
- Ore 21:00 | Cardè – Cortile interno Castello
Nel nome di Margherita
VENERDÌ 23 OTTOBRE
- Ore 19:00 | Saluzzo – Via Salita al Castello
L’arrivo: il gusto di restare
c.s.