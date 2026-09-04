Domani a Saluzzo il taglio del nastro della 79ª Mostra della Meccanica Agricola

Da sabato 5 a lunedì 7 settembre, l’area espositiva di 35 mila metri quadrati del Foro Boario ospiterà la 79ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo e 18ª edizione Nazionale con più di 500 spazi espositivi dedicati ai prodotti e ai macchinari del settore primario e le spettacolari dimostrazioni degli allevatori che parteciperanno alle competizioni della 53ªMostra Regionale bovini di razza Frisona Italiana e della 20ª Junior Show Regionale.

Domani, sabato 5 settembre, dalle 8, sarà possibile visitare la 53ª Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana e la 20ª Junior Show Regionale, organizzate da Ara Piemonte e, contestualmente, prenderanno il via le attività nella Piazza del Legno, tra esposizioni e dimostrazioni di macchinari e attrezzatura.

Alle 9.45, presso l’Area incontri, prenderanno il via i lavori con la “colazione del boscaiolo” e gli interventi dei rappresentati di Woodviso, Cluster Legno Piemonte, della filiera del legno e di alcuni progetti di territorio e delle istituzioni. Il momento sarà anche occasione per consegnare il Premio per l’Innovazione tecnologica, giunto alle seconda edizione, un’iniziativa ideata in collaborazione con CNR – Stems per promuovere l’eccellenza tecnica e progettuale nel settore della meccanizzazione agricola. Il concorso nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le aziende costruttrici che si distinguono per capacità innovativa, ingegno e impegno nella ricerca e nello sviluppo di macchine, attrezzature o componenti in grado di rappresentare un concreto passo avanti dal punto di vista funzionale, costruttivo e ambientale.

Dalle 10, nell’area del Foro Boario, si potrà assistere alle prove del Junior Show con il concorso di giudizio.

Alle 11 si terrà il taglio del nastro di inaugurazione della 79ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo e 18ª edizione Nazionale e della 53ªMostra Regionale Bovini razza Frisona Italiana.

Alle 14 ci sarà la gara di quiz della 53ª Mostra Regionale bovini di razza Frisona Italiana. Alle 16, continuerà lo Junior Show con la gara di conduzione Baby, Junior e Senior.

Nella Piazza del Legno, nel pomeriggio, i boscaioli del territorio potranno mettersi alla prova nelle attività di abbattimento, sramatura e taglio con accetta del tronco di un albero, le tre adrenaliniche discipline che compongono la gara di “Triathlon del Boscaiolo” in programma domenica 6 settembre con la squadra ufficiale del campionato nazionale.

La Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo è organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni e dalla Città di Saluzzo in collaborazione con le aziende del settore – Supertino, Vaudagna, Olimac, Balfor – ed eVISO. Per informazioni visitare il sito fondazionebertoni.it.

c.s.