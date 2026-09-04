Coppa Piemonte Prima Categoria – Dieci squadre cuneesi ai nastri di partenza! Che derby tra Valle Po ed Infernotto

Dopo tre lunghi mesi di astinenza torna il calcio giocato sui campi della Prima Categoria cuneese con la prima giornata della Coppa Piemonte Prima Categoria. Undici le squadre della provincia “Granda” ai nastri di partenza di questa competizione che regala sempre grandi emozioni, divise in quattro raggruppamenti.
Nel Girone 13 turno casalingo per il Pro Polonghera che ospita tra le mura amiche il Carignano con l’obiettivo di partire subito forte. Nell’altra sfida del mini tournament spicca lo scontro tra F.C. Vigone ed Airaschese.
Nel Girone 15 derby della che promette scintille quello tra Valle Po ed Infernotto che incroceranno i guantoni in una sfida aperta a qualsiasi risultato. Proverà, invece, a stupire sin dall’esordio il neo promosso Revello che sarà di scena sul campo del Luserna.
Nel Girone 16 turni casalinghi per Marene e Narzole che se la dovranno vedere rispettivamente contro Costigliole ed Area Calcio Alba Roero mentre il Girone 17, orfano del Garessio, vedrà opposte Murazzo e Carrù Magliano Alpi mentre osserverà il turno di riposo il San Benigno.
Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma della 1° giornata
Girone 13
F.C. Vigone – Airaschese
Pro Polonghera – Carignano
Girone 15
Luserna – Revello
Valle Po – Infernotto
Girone 16
Marene – Costigliole
Narzole – Area Calcio Alba Roero
Girone 17
Garessio – San Benigno
Murazzo – Carrù Magliano Alpi