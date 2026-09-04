Bra celebra i successi della giovane nuotatrice Anita Gastaldi

Bra celebra i successi di una delle sue campionesse più luminose. Si tratta della giovane nuotatrice braidese Anita Gastaldi, che ai Campionati Europei di Parigi delle settimane scorse ha ottenuto due medaglie d’argento, nei 200 metri individuali misti e nella staffetta 4×100 mista.

Per festeggiare questo straordinario risultato, l’Amministrazione cittadina ha ricevuto la giovane in un momento di celebrazione pubblica tenutasi ieri pomeriggio, giovedì 3 settembre 2026, presso la Sala del Consiglio comunale. Peraltro, la Gastaldi era già stata ricevuta dalla Giunta lo scorso anno all’indomani del bronzo conquistato agli Europei in Polonia.

“Dobbiamo ringraziare Anita perché, in un’estate in cui l’Italia non ha presenziato ai mondiali di calcio, ci ha regalato giorni di grande tifo e di grandi emozioni”, ha esordito l’assessore allo sport Francesco Matera. Il Consigliere regionale Daniele Sobrero ha invece definito la Gastaldi “orgoglio del nostro Piemonte, simbolo di sacrificio e di uno stile di vita sano”.

Nel suo intervento il sindaco Gianni Fogliato si è congratulato con la giovane campionessa “non solo per il risultato sportivo raggiunto, ma anche per la capacità umana dimostrata”, sottolineando come oramai “per Bra, e soprattutto per i giovani braidesi, Anita rappresenti oggi un esempio importantissimo, ambasciatrice della nostra città nel mondo”.

A celebrare la Gastaldi anche il tenente colonnello Tommaso Gioffreda, comandante della della Compagnia Carabinieri di Bra, arma a cui la giovane nuotatrice appartiene.

Molti i semplici cittadini che hanno partecipato all’evento, segno che la città gioisce per i successi di Anita e che continuerà a fare il tifo per lei.

(rb)