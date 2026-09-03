Un viaggio alla scoperta di grandi chef, cultura e intrattenimento

Dopo le anteprime di avvicinamento, BRA’S 2026 prenderà il volo giovedì 17 settembre con un programma diffuso che trasformerà la città della Granda in un grande palcoscenico dedicato alle eccellenze enogastronomiche, alla cultura, alla musica, al turismo e alla convivialità.

Al centro del festival ci saranno la Salsiccia di Bra, il Formaggio Bra DOP, il Pane di Bra e il Riso di Bra, protagonisti di un percorso capace di unire alta cucina, tradizione popolare, botteghe storiche, mercati, laboratori, spettacoli e iniziative per tutte le età.

L’apertura ufficiale è prevista giovedì 17 settembre alle 20.30 con la tradizionale cena di apertura del Festival, il Gran Galà della Salsiccia di Bra, quest’anno affidato al BRA’S Chef Ambassador Massimo Camia, del ristorante Massimo Camia di Novello.

Venerdì 18 settembre alle 17, in occasione dell’inaugurazione ufficiale di BRA’S 2026, nel centenario della scomparsa, anche Margherita di Savoia, prima Regina d’Italia, farà il suo ingresso in città a bordo di una meravigliosa carrozza storica, accolta da danze in costume, figuranti e sbandieratori, insieme alla colonna sonora della Banda Musicale Giuseppe Verdi della Città di Bra e alle autorità cittadine e regionali.

Dalle 19 a mezzanotte si prosegue con BRA’S IN CONSOLLE, l’edizione speciale dedicata a BRA’S della seguitissima rassegna Aperitivo in Consolle, che trasformerà la città in un grande palcoscenico diffuso tra i dehor dei locali del centro con il live set della DJ set in radiodiffusione dal palco di Piazza Caduti per la Libertà.

Piazza Caduti per la Libertà sarà poi, sabato 19 e domenica 20, il fulcro di VIBRATIONS, l’area talk per incontri, interviste e dibattiti che, al calare della sera, diventerà palco per musica live e intrattenimento. Durante il giorno decine di ospiti importanti si alterneranno sul palco in una vera e propria agorà: già attesissimi gli Chef Ambassador Antonino Cannavacciuolo, Enrico Crippa, Carlo Cracco, Michelangelo Mammoliti e Massimo Camia. Tra gli ospiti anche Fulvio Marino, mugnaio e panificatore piemontese di terza generazione, accompagnato dalla nutrizionista Evelina Flachi, anche lei presenza fissa di “È sempre mezzogiorno”. Grazie alla collaborazione con il Distretto del Cibo del Roero, sarà presente anche il professor Giorgio Calabrese medico nutrizionista, importante volto televisivo, docente di Dietologia umana e Dietoterapia presso il Dipartimento di Medicina e Farmacia della Scuola di Specializzazione in Chirurgia delle “Molinette” di Torino e della Facoltà di Tecnologie Alimentari per la Ristorazione collettiva del polo universitario di Asti dell’Università degli Studi di Torino e dell’Università del Piemonte Orientale, presidente della sezione “sicurezza alimentare” del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare (CNSA) del Ministero della Salute, organo consultivo governativo, che presenterà in anteprima il suo ultimo libro. E ancora Roberta Ceretto e Gemma Boeri, protagoniste di un talk dedicato alle donne nell’enogastronomia con Antonella Ricci, Maria Teresa Ascheri e Betta Camia

Il 19 settembre BRA’S LIVE offrirà concerti gratuiti della Bandakadabra, in Corso Garibaldi alle 18, e poi dalle 21 in Piazza XX Settembre con i Neri per Caso, il gruppo a cappella più noto del panorama italiano. Corso Garibaldi ospiterà alcune delle esperienze più identitarie del festival. Sotto la meravigliosa ALA STELLATA gli Chef Resident Stellati proporranno show cooking d’autore e piatti pensati per rendere accessibile al pubblico un’esperienza gastronomica di alto livello. Protagonisti dell’edizione 2026 saranno gli Chef Resident Pasquale Laera, del ristorante Borgo Sant’Anna di Monforte d’Alba, e Gabriele Boffa, della Locanda Sant’Uffizio di Cioccaro di Penango, interpreti di una cucina capace di valorizzare territorio, creatività e materia prima, che proporranno due piatti stellati a testa con i sapori di Bra per i pranzi e le cene del festival, per un totale di migliaia di pasti stellati al prezzo popolare di 15 € cadauno.

Sempre in Corso Garibaldi prenderanno vita il Caffè Storico Sabaudo, omaggio agli eleganti bar torinesi di fine Ottocento, con caffè, cioccolato, Vermouth e specialità come il Bramezzino e i Brajoux, l’Antica Bottega dei Macellai, fedele ricostruzione di una macelleria braidese dell’epoca di Re Carlo Alberto, dove acquistare la Salsiccia Cruda di Bra fresca e Profumo di Pane, una panetteria cittadina che racconterà l’arte dei maestri panificatori del Consorzio del Pane di Bra.

Piazza XX Settembre sarà invece il cuore della Piazza delle Eccellenze del Piemonte, un grande padiglione dedicato alle migliori produzioni agroalimentari regionali, tra consorzi di tutela, piccole etichette e produttori. Accanto a questo spazio, il progetto Our Land offrirà un punto istituzionale e informativo dedicato a Bra, Langhe, Roero, Monferrato e alla Regione Piemonte, con attività di accoglienza e promozione del territorio.

Tra Corso Cottolengo e Piazza Spreitenbach troveranno spazio i Mercati del Gusto, vetrina delle produzioni locali a cura di Coldiretti, Confartigianato e Mercato della Terra della Condotta Slow Food di Bra. Piazza Spreitenbach accoglierà inoltre il Villaggio delle Regioni, con il meglio dell’enogastronomia piemontese che dialoga con le specialità delle regioni amiche Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna e Calabria, e l’attesissima area Around the World, dedicata ai sapori internazionali.

BRA’S amplia i propri orizzonti proponendo uno spazio esclusivo dedicato ai sapori e alle tradizioni gastronomiche internazionali ospitando l’Association EURAF Europe Afrique Côte d’Ivoire con la Chambre de Commerce Afrique Occidentale CISAO che porteranno a Bra le eccellenze gastronomiche e artigianali africane e francesi, offrendo un viaggio indimenticabile tra culture, profumi e gusti etnici.

Il programma esperienziale proseguirà con BRA’S LAB, il laboratorio del festival dedicato a show cooking, masterclass, degustazioni guidate, ricette e narrazioni immersive. Tra gli ospiti sono annunciati Alex Li Calzi, conosciuto come L’Orso in Cucina, e Antonella Ricci, chef stellata, volto televisivo di Raiuno e Food Network e figura autorevole della cucina italiana contemporanea.

Grande attenzione sarà riservata anche alle famiglie e alla cultura con il il Paese dei Bralocchi, uno spazio gratuito per i più piccoli ispirato a Pinocchio, in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi. Immersi nel verde dei Giardini del Belvedere i bimbi potranno vivere giochi, animazioni, attività creative e momenti educativi e di divertimento gratuiti in compagnia dei più amati personaggi della fiaba, dalla Fata Turchina al Grillo Parlante con Mastro Geppetto, Lucignolo, il Gatto, la Volpe e Mangiafuoco.

BRA’S trasforma l’accessibilita in un elemento dell’accoglienza

Un’esperienza curiosa? La carrozza della prima regina d’Italia, Margherita di Savoia, sarà a disposizione del pubblico e permetterà a chi lo desidera di poter partecipare a una promenade sul cocchio reale, degustando un prelibato cestino da pic-nic con i sapori di Bra.

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a FORMA ETS – Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita, polo pediatrico di rilievo nazionale ad alta specializzazione, centro di riferimento per tanti bambini colpiti da differenti gravi patologie provenienti anche da altre regioni e paesi stranieri.

Bra’s Festival è il primo festival nazionale gastronomico Italiano ad avere i menù “blind-friendly”.

Con Vista Senza Limiti, progetto promosso da Confcommercio Provincia di Cuneo e Confcommercio Ascom Bra, l’accessibilità sensoriale entra in modo concreto nell’esperienza dei grandi eventi, rendendo più inclusiva la fruizione dei servizi per le persone cieche e ipovedenti.

Uno studio attento e un impegno attivo hanno prodotto strumenti accessibili e immediati per i visitatori con disabilità visiva, come la trascrizione dei menù in linguaggio Braille e la loro consultazione digitale tramite QR code stampati in 3D, collegati a contenuti progettati secondo le linee guida dell’accessibilità digitale e compatibili con screen reader e browser vocali.

I QR code possono inoltre essere letti tramite tecnologia NFC, che consente di aprire il menù digitale semplicemente avvicinando il telefono.