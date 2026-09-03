Locazioni turistiche: quale equilibrio per il territorio? Se ne parla il 14 settembre a Grinzane Cavour

Si avvicina il convegno promosso dall’Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi, aderente all’ACA, dal titolo “Affitti brevi e territorio: quale equilibrio per il turismo del futuro?” in programma lunedì 14 settembre 2026 alle ore 17.00 presso il Castello di Grinzane Cavour.

L’analisi del settore, le dinamiche del mercato immobiliare locale e l’accresciuta sensibilità delle comunità territoriali nei confronti del fenomeno turistico hanno indotto il sodalizio che riunisce gli operatori dell’accoglienza a confrontarsi in una giornata incentrata sulla delicata tematica, con un approfondimento dedicato alle locazioni turistiche, al centro del dibattito non solo locale per gli squilibri generati.

Sull’argomento l’Associazione e Langhe Experience (la rete che unisce il Consorzio Turistico e il Consorzio Piccole Strutture Ricettive) hanno più volte richiamato l’attenzione, evidenziando la necessità di garantire condizioni di concorrenza corrette e trasparenti tra le diverse forme di ospitalità.

“Stesso mercato, stesse regole: come governare la crescita delle locazioni turistiche nel rispetto dei residenti, della qualità dell’offerta e della competitività delle destinazioni”; il sottotitolo del convegno propone spunti per uno scambio di dati, opinioni e visioni ad ospiti di assoluto rilievo e competenza: dal direttore generale di Federalberghi Alessandro Nucara al presidente di Visit Piemonte Silvio Carletto, alla responsabile dell’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte Cristina Bergonzo.

A presentare due interessanti case history interverranno il presidente di Federalberghi Firenze Francesco Bechi e il promotion manager di Bilbao Turismo Juan Baliño Gangoiti, per evidenziare problematiche e soluzioni che negli anni hanno coinvolto il capoluogo toscano e la capitale basca, due tra le più frequentate mete turistiche internazionali.

Porteranno il proprio saluto per l’Associazione Commercianti Albesi il presidente Giuliano Viglione e il direttore Fabrizio Pace e per l’Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi il presidente Massimo Camia.

All’incontro sono invitati gli operatori dell’accoglienza, gli amministratori pubblici e tutti gli interessati all’evoluzione economica del territorio, rispetto alla quale il turismo gioca un ruolo fondamentale.

Per iscriversi è sufficiente compilare entro giovedì 10 settembre il form reperibile al seguente link: https://shorturl.at/MqRjA