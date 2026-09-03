Cuneo – “METAMORFOSI. Tra memoria e futuro”: a Palazzo Samone la nuova mostra collettiva di Cuneofotografia

Inizia un viaggio visivo tra attesa, trasformazione e memoria del territorio. Sabato 5 settembre 2026, alle ore 17.00, si terrà presso il primo piano di Palazzo Samone (Via Amedeo Rossi 4, Cuneo) l’inaugurazione della mostra collettiva fotografica intitolata “METAMORFOSI. Tra memoria e futuro”, promossa dall’associazione Cuneofotografia.

La mostra raccoglie le opere di 13 soci espositori, chiamati a riflettere su un tema profondo e di grande attualità. “Ogni luogo custodisce storie. Ogni storia chiede di essere accompagnata verso nuovi orizzonti”: è questo il cuore del percorso espositivo, un racconto corale che indaga il presente come territorio di passaggio, in cui la memoria non cede alla nostalgia ma diventa radice viva del domani.

Le fotografie esposte non propongono una ricerca d’archivio, ma posano lo sguardo sul qui e ora, documentando l’evoluzione del territorio in un preciso istante di cambiamento. Il percorso spazia tra i confronti diretti del “prima” e del “dopo”, la nascita di nuovi profili urbani e la vita dei cantieri ancora aperti dove il futuro muove i suoi primi passi. Dalla bellezza della rinascita alla malinconia di ciò che muta sotto i nostri occhi, ogni scatto invita il visitatore a osservare i luoghi non come spazi statici, ma come elementi vivi e in continuo divenire.

L’esposizione gode del patrocinio della Città di Cuneo, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte, in collaborazione con la Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

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