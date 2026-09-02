Monviso: frana nei pressi del Rifugio Quintino Sella, escluso il coinvolgimento di persone

Una vasta frana si è verificata ieri sera sul Monviso, interessando l’area vicina al Rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il distacco ha sollevato una grande quantità di polvere e detriti, rendendo complessa la valutazione immediata dell’evento. Il Soccorso Alpino è stato attivato subito per le prime verifiche, mentre il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, decollato da Torino in assetto notturno, ha tentato di raggiungere la zona senza riuscire ad atterrare a causa della scarsa visibilità e dell’instabilità del fronte.

Nelle stesse ore era stato segnalato al rifugio il mancato arrivo di un escursionista di nazionalità estera, circostanza che ha richiesto ulteriori accertamenti per verificarne la posizione e l’eventuale collegamento con la frana.

Questa mattina, con condizioni più favorevoli, il Soccorso Alpino ha potuto effettuare un sopralluogo completo nell’area. Le verifiche hanno permesso di escludere il coinvolgimento di persone e di chiarire che il sentiero vicino al Quintino Sella è stato interessato soprattutto dalla nube di polvere sollevata dal distacco, senza essere colpito dal corpo principale della frana.

Alla luce degli elementi raccolti, non risultano persone coinvolte e la situazione è sotto controllo. Le attività proseguiranno per monitorare l’area e valutare eventuali criticità residue.