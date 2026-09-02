Mondovì: il Festival Illustrada conta fino a 10!

Dall’11 al 13 settembre torna, per la decima volta, la manifestazione che porta l’eccellenza dell’illustrazione a Mondovì. Laboratori, mostre, incontri e presentazioni sono gli ingredienti principali del programma del Festival Illustrada.

L’ospite d’onore quest’anno arriva da Philadelphia: è David Wiesner, l’unico illustratore al mondo ad aver mai ricevuto ben tre Medaglie Caldecott, il più importante riconoscimento per la letteratura per ragazzi in America.

La direzione artistica del Festival ha individuato in lui, e nello specifico in una delle sue opere maestre “Flutti” (ed. Orecchio Acerbo), il simbolo della mission che l’associazione porta avanti dal 2017, infatti attraverso le pagine del libro “David ci svela in maniera precisa e puntuale il potere narrativo e universale delle immagini all’interno dell’albo illustrato. Lo fa magistralmente utilizzando l’acquerello e affidandosi ad una metafora visiva che ci mostra come le immagini hanno la capacità di parlare a tutti e tutte, in qualsiasi luogo del mondo, soprattutto a chi ha la capacità di osservarle con attenzione, come i bambini” – spiega Marco Somà, presidente di Illustrada Associazione Culturale.

La sua mostra è un viaggio in mondi in cui tutto è possibile, e la sua bravura tecnica il mezzo per raggiungerli.

Accanto a lui, una delle illustratrici più celebre in Italia, la disegnatrice di personaggi entrati ormai nel quotidiano dei bambini: Nicoletta Costa, la cui matita ha dato vita a Giulio Coniglio, alla Nuvola Olga e non solo. È stata definita uno dei più grandi interpreti del “pianeta infanzia” perché ha saputo conservare l’infanzia dentro di sé e vedere il mondo con gli occhi di un bambino.

Quel mondo che dal 1980 continua a raccontare con parole e immagini in decine e decine di storie: più di 600 libri pubblicati in tutto il mondo, che ci fanno scoprire come pensano, come agiscono e come si comportano i bambini.

Le mostre, e con esse il Festival illustrada, inaugurano venerdì 11 settembre alle ore 18:30 presso il Museo della Ceramica di Mondovì, in Piazza Maggiore n. 1.

La manifestazione entra nel vivo sabato 12 e domenica 13 settembre con l’amatissima Mostra Mercato che animerà Piazza Maggiore con oltre quaranta espositori e un Salotto del Libro, dove scovare le migliori proposte dei librai delle librerie indipendenti Confabula e Banco.

Dodici laboratori creativi con illustratori e illustratrici e cinque ore di letture ad alta voce aspettano i più piccoli; sei gli incontri pensati per appassionati e curiosi, per conoscere il lavoro e le persone dietro i libri.

Non mancherà l’attesissima lezione magistrale con l’illustratore ospite, quest’anno moderata da Roberta Favia, nota ai più per il suo progetto di divulgazione e formazione intorno alla letteratura per ragazzi “Teste fiorite”.

Anche la sera ha i colori di Illustrada: torna lo Sketch&Drink condotto dall’illustratrice Chiara Ficarelli e con l’accompagnamento di Viter Luna – CULTURCLUB51muzicselector, un’occasione informale per mettersi “dall’altra parte del foglio” e disegnare dal vero in compagnia. Sabato 12 settembre, inoltre, il pubblico avrà la possibilità di assistere a uno spettacolo di arte circense presso i Giardini del Belvedere, a cura di Piazza di Circo.

La manifestazione si svolgerà in Piazza Maggiore e presso il Museo della Ceramica di Mondovì. In caso di maltempo è previsto un piano B che coinvolge i medesimi luoghi.

Per consultare il programma dettagliato si rimanda alla pagina dedicata sul sito web: https://illustrada.it/programma/

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, per i laboratori e la lezione magistrale è necessaria l’iscrizione tramite Eventbrite: https://www.eventbrite.it/o/illustrada-associazione-culturale-20179036355

Le mostre sono visitabili solo durante il weekend del Festival Illustrada.

Per dubbi e/o informazioni, è possibile scrivere a [email protected].

Il Festival Illustrada è organizzato da Illustrada Associazione Culturale grazie al sostegno del Comune di Mondovì e Fondazione CRC, con il contributo di Coop Liguria, il patrocinio di ATL e dell’Associazione Autori di Immagini, con il supporto della Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì, della Proloco di Vicoforte e Assimondo, in collaborazione con l’associazione La Funicolare, Gribaudo, Aboca Kids, la Libera Accademia d’Arte Novalia, il festival Zero Diciannove, Scuolorando, Teste Fiorite, Piazza di Circo e Notes Edizioni.

c.s.