Atletica: concluso con grandi numeri il raduno regionale a Mondovì

Concluso con grandi numeri il raduno regionale del Comitato Piemonte a Mondovì: una tradizione che prosegue, ininterrottamente, dal 1999, anno di costruzione della pista “Fantoni Bonino”. L’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo del presidente Boselli, come sempre, ha dato il supporto logistico e organizzativo al Comitato Regionale.

Quest’anno dal 23 agosto al 1° settembre, oltre ai gruppi del settore Velocità e Ostacoli, agli ordini rispettivamente dell’ex azzurro Marco Menchini e di Luca Chirio, sono stati presenti anche gli atleti dei settori Salti e dei Lanci, coordinati da Valeria Musso e da Maria Marello supportati dai tecnici societari. Presente anche Daisy Osakue – pluri campionessa italiana, detentrice del record italiano – che proprio sulla pedana monregalese ha completato la sua preparazione in vista Giochi del Mediterraneo dove vorrà rifarsi dell’opaca prestazione degli Europei di Birmingham. Come da due anni a questa parte, numerosa partecipazione anche al miniraduno riservato alle categorie “ragazzi e ragazze” agli ordini di Samuel Agostino che ha saputo brillantemente coinvolgere gli atleti e trasferire loro le nozioni tecniche, convocata anche in quota allenatori la monregalese Martina Pesce.

In tutto, oltre 200 tra atleti e allenatori societari provenienti dal Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, e Trentino hanno partecipato al collegiale, ospitato presso l’Hotel Commercio di Roccaforte per l’intero periodo. Nella serata di sabato 29 agosto, l’assessore allo sport del Comune di Mondovì, nonché Alessandro Terreno ha voluto portare il suo tradizionale saluto alla presidente regionale Fidal Clelia Zola, al fiduciario tecnico regionale Alfonso Violino, agli atleti e ai tecnici presenti.

Clelia Zola: «Un progetto che cresce ogni anno»

«Ogni anno il Progetto cresce e mi fa particolarmente piacere vedere anche i tanti “piccoli” della categoria ragazzi a fare esperienza. Tutti i nostri tecnici e responsabili di settore hanno cercato di lasciare qualcosa agli atleti in questi giorni: l’augurio che sia utile al loro percorso come lo è stato per la nostra Daisy, perché qualche anno fa era qui come voi ora», ha sottolineato la presidente regionale Clelia Zola nel suo intervento. «Il mio grazie e quello del comitato regionale va all’Atletica Mondovì nelle persone del presidente Boselli e del segretario Priale, all’Amministrazione comunale, al sindaco Robaldo e al suo assessore allo sport Terreno e all’hotel Commercio nella persona dell’insostituibile Emanuele».

«La Fidal Piemonte prosegue nel suo momento felice per quanto riguarda la crescita del numero di tesserati e delle manifestazioni organizzate: in particolare la Provincia di Cuneo è un territorio particolarmente attivo come dimostrano le tante gare, dalla pista alla strada, presenti in calendario e la loro rilevanza. Qui a Mondovì il comitato assegna da anni le fasi regionale dei Campionati di Società Assoluti o U18, le manifestazioni istituzionali più importanti e partecipate della stagione pista, e viene organizzato da oltre 25 anni il Meeting di Primavera; un impianto che con la nuova palestra e gli spogliatoi sarà ancora più accogliente e funzionale, capace di rispondere alle esigenze degli atleti»

Fabio Boselli: «Esperienze che segnano»

Commenta così Fabio Boselli, presidente dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo: «Ci fa enormemente piacere poter proseguire questa collaborazione datata 1999: è davvero bello vedere tanti ragazzi faticare in campo e sulle pedane, sempre con il sorriso. Sono esperienze capaci di lasciare il segno. Un plauso va fatto a tutti i tecnici responsabili di settore per l’impegno profuso e la dedizione».