A Castagnole delle Lanze apre il nuovo Polo dell’Infanzia Ruscone Valle: un progetto PNRR che guarda al futuro

Sicurezza, innovazione, sostenibilità e continuità educativa: sono i principi che caratterizzano il nuovo Polo dell’Infanzia Ruscone Valle di Castagnole delle Lanze, realizzato grazie ai fondi del PNRR e pronto ad accogliere i primi bambini con l’avvio del nuovo anno scolastico.

Ieri 1° settembre sono iniziate le attività del Nido e della Sezione Primavera, mentre dal 14 settembre entreranno nel nuovo Polo i bambini della Scuola dell’Infanzia.

Il nuovo complesso, realizzato al Prello, rappresenta un intervento di particolare rilievo per Castagnole delle Lanze e per tutto il territorio. Non soltanto una nuova struttura scolastica, ma un progetto pensato per costruire un percorso educativo capace di accompagnare i bambini nei primi anni della loro crescita, attraverso una maggiore integrazione e continuità tra Nido, Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia. Il Polo dell’Infanzia Ruscone Valle si caratterizza infatti per una forte attenzione alla sicurezza, all’innovazione e alla sostenibilità ambientale, con spazi progettati per rispondere alle esigenze dei bambini e di chi quotidianamente lavora al loro fianco.

Particolarmente significativo è il modello educativo che si intende sperimentare: una continuità tra i diversi servizi per l’infanzia, affinché il passaggio da un percorso all’altro possa avvenire in modo più naturale, graduale e coerente, mettendo al centro il bambino e il suo percorso di crescita.

Il Polo si presenta così come il primo polo dell’infanzia realizzato in Piemonte nell’ambito di questa sperimentazione della continuità educativa, un’esperienza che guarda oltre i confini comunali e che potrà rappresentare un riferimento e un laboratorio di nuove modalità organizzative ed educative.

«Per la nostra comunità è un momento di grande emozione e di grande responsabilità – sottolinea l’Amministrazione comunale –. Abbiamo investito in un progetto che non vuole essere semplicemente un edificio nuovo, ma uno spazio nel quale i bambini possano crescere bene, sentirsi accolti e accompagnati nel loro percorso. Il PNRR ci ha dato l’opportunità di realizzare un’opera importante, ma la vera sfida comincia ora: saranno le bambine e i bambini, insieme alle loro famiglie, agli insegnanti, alle educatrici e a tutti gli operatori, a dare vita ogni giorno a questo nuovo Polo».

L’Amministrazione ha scelto di procedere con un’apertura graduale, lasciando ai bambini e al personale il tempo necessario per conoscere i nuovi ambienti e ambientarsi con serenità.

Per questo l’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 10 ottobre, quando il Polo sarà già vissuto quotidianamente dai suoi piccoli protagonisti. Sarà una giornata di festa per tutta la comunità, un’occasione per aprire ufficialmente le porte della nuova struttura e condividere con cittadini, famiglie, scuola, istituzioni e territorio un traguardo importante.

La realizzazione del Polo dell’Infanzia Ruscone Valle si inserisce nella più ampia attenzione dell’Amministrazione comunale verso le politiche educative, i servizi alle famiglie e la qualità della vita dei più piccoli.

«Investire nell’infanzia – conclude il Sindaco Carlo Mancuso – significa investire nel futuro del paese. Una comunità che mette al centro i propri bambini costruisce oggi le basi della Castagnole delle Lanze di domani».

Da settembre, dunque, il nuovo Polo inizierà a vivere davvero: non più soltanto un progetto, un cantiere o un edificio, ma una nuova casa per l’infanzia, dove ogni giorno cresceranno relazioni, conoscenze, autonomie e sogni.

E sarà proprio dalle voci e dai sorrisi dei bambini che il nuovo Polo dell’Infanzia Ruscone Valle troverà la sua vera identità.