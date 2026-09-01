Le Langhe diventano il parquet del basket internazionale: arriva il PF Tournament 2026

Due giorni di grande basket giovanile tra Dogliani e Farigliano. È tutto pronto per il PF Tournament 2026 “Memorial Novelli”, manifestazione organizzata dalla Pallacanestro Farigliano con il contributo della Regione Piemonte, che sabato 12 e domenica 13 settembre porterà in campo i giovani cestisti della categoria Under 13 maschile, annate 2014-2015.

Non sarà soltanto un torneo, ma il primo appuntamento di un progetto destinato a crescere nel corso dell’anno e a trasformare il territorio in un punto di incontro per il basket giovanile. Per la prima tappa del PF Tournament ci sarà, tra il resto, anche la partecipazione anche di una formazione internazionale, il KK Stoja, società proveniente dalla Croazia.

IL BASKET INCONTRA IL TERRITORIO

Le partite si disputeranno negli impianti di Farigliano e Dogliani, in una cornice che sarà parte integrante della manifestazione. L’obiettivo degli organizzatori è infatti quello di unire la dimensione sportiva alla valorizzazione del territorio delle Langhe. Atleti, famiglie e accompagnatori avranno così l’opportunità di conoscere un territorio conosciuto ben oltre i confini piemontesi per le sue eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche.

Basket e promozione del territorio viaggeranno quindi insieme, con il torneo pensato anche come strumento per far conoscere le eccellenze locali a chi arriverà da fuori regione e dall’estero.

UN TORNEO CHE GUARDA GIÀ AI PROSSIMI MESI

Il weekend del 12 e 13 settembre sarà soltanto l’inizio. Il PF Tournament 2026 è infatti articolato in più appuntamenti e coinvolgerà progressivamente altre categorie e diversi comuni del territorio. La seconda tappa è prevista nel mese di ottobre e sarà dedicata agli atleti del Minibasket, con il progetto destinato a estendersi anche ai Comuni limitrofi. Il percorso proseguirà quindi fino a dicembre, quando il calendario si concluderà con un ulteriore torneo giovanile riservato ai più grandi.