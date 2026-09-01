Garessio è in Fiore: straordinario successo per il ritorno della manifestazione dopo quasi trent’anni

Si è conclusa con una straordinaria risposta di pubblico e una partecipazione corale la riedizione 2026 di “GARESSIO È IN FIORE“, la storica manifestazione dedicata alla bellezza botanica, alla cultura e alla valorizzazione del paesaggio che è rinata quest’estate dopo quasi trent’anni di assenza.

Promossa dal Comune di Garessio in collaborazione con la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e con il contributo fondamentale di Fondazione CRT e Fondazione Compagnia di San Paolo, la manifestazione ha registrato numeri record di affluenza sia durante il mese di mostre ed esposizioni che nel weekend conclusivo del 29 e 30 agosto. Il progetto ha visto inoltre il prezioso contributo del designer Giorgetto Giugiaro, autore del logo dell’evento.

Highlights del Successo e Partecipazione

MASSICCIA AFFLUENZA NEI BORGI: Un flusso continuo di visitatori e turisti ha esplorato il borgo da Borgo Ponte a Borgo Maggiore, passando per Poggiolo e Borgata Valsorda, apprezzando gli allestimenti fioriti sostenibili e gli incantevoli Androni in Fiore nei palazzi

Un flusso continuo di visitatori e turisti ha esplorato il borgo da Borgo Ponte a Borgo Maggiore, passando per Poggiolo e Borgata Valsorda, apprezzando gli allestimenti fioriti sostenibili e gli incantevoli Androni in Fiore nei palazzi DI particolare interesse due momenti dedicati alla cultura del verde, alla memoria e alla valorizza-zione del patrimonio botanico: l’“Omaggio a Pia Pera, scrittrice e giardiniera”, con Elsa Veronesi, organizzato dal Polo Culturale Città di Garessio. Un incontro dedicato alla figura e all’opera di Pia Pera, capace di raccontare il rapporto tra uomo, natura e giardino con sensibilità e profondità, offrendo al pubblico un’importante occasione di riflessione sul valore culturale e umano del giardinaggio. Di particolare interesse anche lo spazio allestito nei pressi della Galleria Porta Rose, dedicato alla Colle-zione di piante antiche, con un’esposizione di frutti antichi e frutti dimenticati. Un’iniziativa che ha permesso di riportare l’attenzione sulla biodiversità agricola e sulla conservazione di varietà tradizionali, spesso legate alla storia e alla cultura dei territori. L’esposizione è stata accompagnata da una relazione particolarmente interessante e partecipata, curata dai Vivai Montina e dall’Associazione Culturale Il Ciliegio Cerisola, che ha visto gli interventi di Daniela Andreis Montina, Maria Boidi e Maura Zunino. Il confronto con il pubblico ha evidenziato quanto la tutela delle varietà antiche e la riscoperta dei frutti dimenticati rappresentino non soltanto un patrimonio botanico, ma anche una preziosa testimonianza della cultura rurale e della memoria del territorio. Due appuntamenti, dunque, che hanno contribuito a dare a Garessio È in Fiore 2026 una dimensione non soltanto espositiva, ma anche culturale e divulgativa, confermando l’importanza della manifestazione come occasione di incontro, conoscenza e valorizzazione.

alla memoria e alla valorizza-zione del patrimonio botanico: l’“Omaggio a Pia Pera, scrittrice e giardiniera”, con Elsa Veronesi, organizzato dal Polo Culturale Città di Garessio. Un incontro dedicato alla figura e all’opera di Pia Pera, capace di raccontare il rapporto tra uomo, natura e giardino con sensibilità e profondità, offrendo al pubblico un’importante occasione di riflessione sul valore culturale e umano del giardinaggio. Di particolare interesse anche lo spazio allestito nei pressi della Galleria Porta Rose, dedicato alla Colle-zione di piante antiche, con un’esposizione di frutti antichi e frutti dimenticati. Un’iniziativa che ha permesso di riportare l’attenzione sulla biodiversità agricola e sulla conservazione di varietà tradizionali, spesso legate alla storia e alla cultura dei territori. L’esposizione è stata accompagnata da una relazione particolarmente interessante e partecipata, curata dai Vivai Montina e dall’Associazione Culturale Il Ciliegio Cerisola, che ha visto gli interventi di Daniela Andreis Montina, Maria Boidi e Maura Zunino. Il confronto con il pubblico ha evidenziato quanto la tutela delle varietà antiche e la riscoperta dei frutti dimenticati rappresentino non soltanto un patrimonio botanico, ma anche una preziosa testimonianza della cultura rurale e della memoria del territorio. Due appuntamenti, dunque, che hanno contribuito a dare a Garessio È in Fiore 2026 una dimensione non soltanto espositiva, ma anche culturale e divulgativa, confermando l’importanza della manifestazione come occasione di incontro, conoscenza e valorizzazione. Un successo straordinario per il concerto di sabato 29 agosto in Piazza Carrara a Garessio: una folla entusiasta ha riempito il cuore del centro storico per assistere all’esibizione della Big Band Jazz Cuneo , diretta da Claudio Chiara e impreziosita dalla splendida voce di Barbara La straordinaria capacità della band di coinvolgere il pubblico ha trasformato l’evento, in una serata indimenticabile di pura energia e grande musica dal vivo.

di sabato 29 agosto in Piazza Carrara a Garessio: una folla entusiasta ha riempito il cuore del centro storico per assistere all’esibizione della , diretta da Claudio Chiara e impreziosita dalla splendida voce di Barbara La straordinaria capacità della band di coinvolgere il pubblico ha trasformato l’evento, in una serata indimenticabile di pura energia e grande musica dal vivo. ARTE E MOSTRE DIFFUSE: Un ricco palinsesto culturale che ha visto grande affluenza alle gallerie e al Castello Reale di Casotto per la mostra su Eugenio Colmo “Golia”.

La soddisfazione del Sindaco Luciano Sciandra

Grande soddisfazione da parte del Sindaco di Garessio Luciano Sciandra, che ha sottolineato il forte coinvolgimento della comunità e il valore della manifestazione come strumento di promozione del territorio:

«Non è stato un semplice evento, ma un progetto d’arte a cielo aperto dal carattere fortemente partecipativo che ha unito l’intera comunità e risvegliato l’orgoglio del nostro territorio». E aggiunge: «Garessio è in Fiore è l’esempio perfetto di come valorizzare a 360° un territorio straordinario di confine tra mare e montagna, unendo bellezza, turismo sostenibile e identità locale».