Dronero: Pra Bunet, venerdì 4 settembre si inaugura il nuovo campo da pallacanestro

Venerdì 4 settembre segna un passaggio importante per l’area sportiva di Pra Bunet, dove il Comune di Dronero presenterà ufficialmente il nuovo campo da pallacanestro realizzato lungo la Strada Provinciale 24. L’inaugurazione è fissata alle 19.30, momento in cui l’Amministrazione comunale saluterà i presenti e aprirà simbolicamente il nuovo playground.

Subito dopo, alle 20, il campo entrerà in funzione con l’allenamento della prima squadra della Pallacanestro Saluzzo, guidata da coach Pietro Danna. Una seduta aperta al pubblico che permetterà a cittadini, famiglie e ragazzi di vedere il nuovo impianto utilizzato fin da subito, nel segno di una inaugurazione vissuta attraverso lo sport.

Il campo da basket è parte di un progetto più ampio di rigenerazione dell’area di Pra Bunet, un investimento complessivo da 120 mila euro, sostenuto per metà dalla Regione Piemonte e per metà dal Comune. L’intervento ha riguardato diversi spazi: illuminazione, abbattimento delle barriere architettoniche, recinzioni e la realizzazione di un nuovo campo da calcio in erba vicino al parcheggio.

Particolare cura è stata dedicata al playground, dove la pavimentazione esistente è stata recuperata e integrata con una nuova superficie di gioco nei colori arancio e azzurro. Le linee tracciate sono esclusivamente quelle della pallacanestro, così da rendere il campo immediatamente riconoscibile e funzionale.

Il vicesindaco e assessore allo Sport Mauro Arnaudo sottolinea il valore dell’intervento: «Vogliamo che Pra Bunet torni ad essere sempre di più un luogo vissuto, soprattutto dai nostri ragazzi. Il nuovo campo da basket è un tassello del lavoro che stiamo portando avanti sugli impianti sportivi di Dronero». Arnaudo richiama anche alla responsabilità collettiva: «Queste strutture appartengono alla comunità: mi auguro che vengano utilizzate con attenzione e rispetto».

L’inaugurazione sarà quindi una festa dello sport, pensata per restituire alla città un luogo rinnovato, accessibile e pronto a diventare punto di riferimento per giovani e appassionati.

Programma – venerdì 4 settembre 2026, area sportiva Pra Bunet (SP24, Dronero) • 19.30 – Ritrovo e inaugurazione ufficiale • 20.00 – Allenamento della prima squadra della Pallacanestro Saluzzo

Ingresso libero, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.