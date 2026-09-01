Cuneo: si avvicina la “XXIX Ruota D’Oro Storica”

Prosegue a pieno ritmo il lavoro del Direttivo della Scuderia Veltro in vista del tradizionale appuntamento di fine estate. La storica manifestazione “Ruota D’Oro”, giunta quest’anno alla sua ventinovesima edizione, si prepara ad animare il territorio cuneese nel mese di settembre con un programma profondamente rinnovato.

L’evento organizzato con il patrocinio della Città di Cuneo, della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, dell’ATL del Cuneese, di Confartigianato Cuneo e Banca di Boves, è in programma nel capoluogo della “Provincia Granda” i prossimi sabato 12 e domenica 13 settembre. La kermesse, che mantiene salda la sua vocazione di “manifestazione turistico-culturale con prove di abilità”, conferma la prestigiosa presenza nel calendario nazionale dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI). Una manifestazione che può annoverarsi del titolo delle grandi classiche del nord-ovest per quanto riguarda la regolarità “storica” su pressostati, formula ormai consolidata nelle ultime edizioni. Proprio riguardo a questi ultimi, saranno oltre sessanta quelli posizionati lungo i centottanta chilometri di percorso in programma per la giornata di domenica. Un itinerario che raggiungerà in questa edizione alcune tra le località più rinomate delle valli monregalesi, tra le quali la Città di Mondovì ed i centri di Vicoforte, Torre Mondovì, Monasterolo Casotto, Viola e Pamparato, dove saranno situate parte delle prove.

Tuttavia, l’evento vivrà le fasi salienti già dalla mattinata di sabato 12 settembre, dove avrà luogo un’esposizione statica di moto d’epoca in Piazza Galimberti a Cuneo. La prosecuzione vedrà il trasferimento dei motociclisti a Cherasco, dove si svolgerà una visita all’esposizione privata dei veicoli storici della Famiglia Costamagna. Un itinerario che presenterà altresì alcune prove di abilità. In concomitanza, nel cuore di Cuneo, verranno posizionati alcuni esemplari di trattori d’epoca legati al Club federato ASI di Murello, denominato “Associazione Trattori & Trattoristi”.

La giornata di sabato proseguirà poi con l’atteso arrivo delle vetture e degli equipaggi iscritti alla “XXIX Ruota D’Oro Storica”, regalando nel tardo pomeriggio il primo atteso momento. Nei pressi dello stabilimento “Michelin” e del centro sportivo “Michelin Sport Club” di Cuneo, andrà in scena il Trofeo “Sandro Dutto”: trattasi di una prova di abilità volta a ricordare ed omaggiare una tra le figure che contribuirono alla rinascita del sodalizio cuneese nella metà degli anni novanta.

Un programma ricco di iniziative che conferma l’impegno organizzativo della Scuderia Veltro, dalla quale trapela la massima soddisfazione per l’ottimo numero di adesioni pervenute fino a qui. Un tassello che apre le porte a quello che verrà: “Il 2027 e la XXX edizione della Ruota D’Oro Storica”. Un binomio che promette un’edizione spumeggiante, per omaggiare ancora una volta la tradizione motoristica della Provincia di Cuneo.

Per tutti i dettagli, il programma e gli orari dell’evento, rimandiamo invece al sito internet www.ruotadoro.it ed alle pagine social della scuderia.

c.s.