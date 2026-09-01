BC Gators, al via la stagione 2026-27: “Ambizione, giovani e un progetto che continua a crescere”

Si chiude l’Artesina Mountain Camp e prende ufficialmente il via la nuova stagione B.C. Gators. Il presidente Francesco Nasari racconta obiettivi, novità e filosofia di un progetto che coinvolge più di 200 atleti nel settore giovanile, dal basket promozionale all’Eccellenza, fino alle prime squadre. Con la conclusione dell’Artesina Mountain Camp – Basket Preseason 2026 si chiude l’estate e si apre ufficialmente una nuova stagione Gators.

Dopo quattro giorni di allenamenti, preparazione atletica e vita di gruppo ad Artesina, da lunedì riprenderanno progressivamente gli allenamenti delle formazioni giovanili e delle prime squadre. Per il minibasket l’avvio ufficiale coinciderà con la ripresa della scuola, ma già nelle prossime due settimane i più piccoli saranno protagonisti delle attività e dei camp dedicati ai bambini, Sport di fine estate.

Alla vigilia della nuova stagione facciamo il punto con il presidente Francesco Nasari.

Presidente, Artesina è ormai diventata qualcosa di più di un semplice raduno precampionato.

«Assolutamente. La preparazione tecnica e fisica è importante, ma quattro giorni trascorsi insieme servono soprattutto a costruire i gruppi. I ragazzi si allenano, faticano, mangiano e vivono insieme. Nascono relazioni e cresce il senso di appartenenza.

È un bel modo per ricordarci fin dall’inizio che Gators significa pallacanestro, ma anche persone e comunità.»

Che progetto vedremo nella stagione 2026/27?

«Un progetto importante e sempre più strutturato. Parliamo di più di 200 atleti nel settore giovanile maschile e femminile, con percorsi differenti che comprendono campionati FIP Silver, Gold ed Eccellenza, attività CSI e naturalmente le nostre prime squadre.

Vogliamo essere in grado di offrire un percorso adatto a ragazzi con esigenze e ambizioni differenti. C’è chi vuole vivere il basket soprattutto come sport, amicizia e divertimento e chi desidera confrontarsi con il livello agonistico più alto possibile. Il nostro compito è dare opportunità ad entrambi.»

La punta dell’iceberg del progetto giovanile sarà l’Under 15 Eccellenza.

«Sì, rappresenta uno dei progetti sui quali investiremo maggiormente. L’Eccellenza richiede qualità, organizzazione, intensità negli allenamenti e confronto con alcune delle realtà giovanili più importanti. La scorsa stagione il gruppo 2011 è arrivato fino alla finale di Coppa Piemonte U15 Eccellenza. Quest’anno vogliamo compiere un ulteriore passo avanti. Ma l’U15 Eccellenza deve essere vista proprio come la punta dell’iceberg: sotto c’è tutto il lavoro fatto nelle categorie precedenti, nei gruppi Gold, Silver, CSI e ancora prima nel minibasket. L’obiettivo non è creare una singola squadra forte. È costruire un percorso.»

In questa direzione va anche l’arrivo di Antonello Arioli.

«Sicuramente. Ed è una delle novità più importanti della stagione. Antonello porta con sé un’esperienza difficilmente discutibile: undici promozioni in carriera, percorsi che lo hanno portato dalla Serie C fino all’A2 con realtà come PMS Torino e Derthona e moltissimi anni vissuti ad alto livello. Ma ciò che ci interessava non era semplicemente avere un allenatore vincente. Arioli è un tecnico che nel corso della propria carriera ha lavorato molto anche sulla crescita dei giocatori e con gruppi giovani. È questa combinazione tra mentalità vincente e capacità formativa che riteniamo particolarmente preziosa per noi.

Per questo non guiderà solamente la prima squadra maschile, ma sarà coinvolto anche nel percorso dei gruppi più vicini al mondo senior, in particolare Under 17 e Under 19. Vogliamo che i ragazzi del nostro vivaio possano vedere una strada concreta davanti a loro.»

Quindi l’obiettivo della prima squadra è anche quello di diventare sempre più “Gators”?

«Esattamente. Vogliamo essere ambiziosi e provare a riportare la squadra verso categorie superiori, ma contemporaneamente costruire uno zoccolo duro di giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile. Le due cose non devono essere in contrasto. Allenare bene i giovani significa anche prepararli, quando hanno qualità e mentalità adeguate, a giocare una pallacanestro senior importante.»

Anche il movimento femminile continua a crescere.

«Il progetto Lady Gators è ormai una parte strutturale della società. Avremo un percorso che parte dalle Esordienti e prosegue con Under 13, Under 15, Under 17 fino alla Serie C. È fondamentale che una bambina che entra oggi in palestra possa guardare le ragazze più grandi e vedere davanti a sé una strada.

Vogliamo continuare ad aumentare la presenza femminile e diventare sempre di più un punto di riferimento per le ragazze del territorio che vogliono giocare a basket.»

E poi arriverà il momento del minibasket.

«Il minibasket resta una delle fondamenta dei Gators. Saremo presenti con 11 centri sul territorio e continueremo a lavorare nelle scuole e nei diversi comuni nei quali negli anni abbiamo costruito rapporti importanti. Abbiamo uno staff con qualifiche federali fino al livello nazionale e veniamo dal secondo riconoscimento consecutivo Platinum Plus nella Certificazione di Qualità Minibasket FIP. È un risultato del quale siamo orgogliosi, ma deve soprattutto rappresentare uno stimolo a migliorare ancora. Per chi vuole conoscerci ricordo inoltre che le prime lezioni sono gratuite. Il modo migliore per scegliere è entrare in palestra, conoscere gli istruttori e provare».

Quanto conta la dimensione sociale e internazionale nel progetto Gators?

«Conta moltissimo, perché per noi lo sport non si esaurisce negli allenamenti e nei campionati. Anche nella stagione 2026/27 proseguirà OASI Gioco & Basket, il nostro progetto dedicato a inclusione, relazione e partecipazione attraverso il gioco e la pallacanestro. È un’attività alla quale teniamo particolarmente e che quest’anno continuerà con nuove iniziative e novità che presenteremo nel corso della stagione.

Proseguirà inoltre il progetto Erasmus+ “Sport&Creativity”, che ci permette di offrire ai nostri ragazzi esperienze di confronto, crescita e scambio con coetanei e realtà sportive di altri Paesi europei.

E continuerà anche l’impegno legato a Sport & Solidarietà in Albania, esperienza che abbiamo vissuto nuovamente quest’estate e che rappresenta uno dei momenti più significativi del nostro percorso educativo e sociale.

Accanto a questi progetti proseguiranno le attività nelle scuole e le altre iniziative dedicate all’inclusione e al territorio.

Crediamo che una società sportiva debba provare a lasciare qualcosa ai ragazzi anche oltre il risultato di una partita. Il basket può essere uno strumento straordinario per creare relazioni, inclusione, responsabilità, apertura verso gli altri e nuove opportunità.»

Quali sono allora gli obiettivi per il 2026/27?

«Essere ambiziosi senza perdere la nostra identità. Vogliamo vincere più partite possibile, essere competitivi nei campionati, far crescere l’U15 Eccellenza, sviluppare ulteriormente il movimento femminile e costruire una prima squadra sempre più collegata al vivaio.

Ma vogliamo anche migliorare gli allenatori, aumentare le opportunità per i ragazzi, lavorare bene nelle scuole, consolidare il minibasket e continuare i progetti sociali e internazionali. In una parola, vogliamo crescere. Non soltanto nei numeri, ma soprattutto nella qualità.»

Un messaggio alle famiglie che in queste settimane stanno scegliendo uno sport per i propri figli?

«Venite a conoscerci. Parlate con gli allenatori, guardate come lavoriamo e fate provare vostro figlio o vostra figlia. Abbiamo percorsi diversi, dal minibasket all’attività promozionale, dai campionati CSI a Silver, Gold ed Eccellenza, fino alle prime squadre maschile e femminile. La cosa più importante, però, è trovare l’ambiente nel quale un ragazzo possa stare bene, divertirsi e avere la possibilità di crescere. Da domani ricominciamo a lavorare proprio per questo. Buona stagione a tutti e forza Gators!»