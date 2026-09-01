A Castagnole delle Lanze la Fiera della Nocciola regala sorrisi, premi e l’indicazione della resa sull’annata corilicola

E’ andata in scena ieri, lunedì 31 agosto, la tradizionale Fiera della Nocciola di Castagnole delle Lanze, giunta alla sua 167esima edizione. Per l’occasione, presso la scuola elementare a San Bartolomeo si sono raccolte molte autorità pubbliche tra cui i sindaci di Langa e Monferrato, rappresentanti della Regione Piemonte, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri insieme a un numeroso pubblico intervenuto già per lo spettacolo comico di Gianluca Impastato che ha aperto la giornata; al termine della sua esibizione, che ha strappato davvero tante risate, lo showman ha ricevuto dall’Amministrazione comunale castagnolese uno speciale premio: la certificazione di “adottante” con cui avvia il legame con un filare di una vigna di uva Barbera del territorio.

Dopo l’apertura e i saluti del sindaco Carlo Mancuso, che ha ringraziato i suoi Amministratori, la Pro Loco e le forze dell’ordine, e che ha ricordato l’importanza che riveste questa Fiera con la sua lunga storia, è toccato a Mario Coppa, l’Assessore che storicamente segue con la sua delega questo importante evento, aprire con la conduzione di Fabio Gallina le previste premiazioni che hanno reso protagonisti i produttori: l’Amministrazione comunale insieme al Gruppo Fontana hanno conferito il Premio Quantità a 4 produttori castagnolesi e, insieme alla Marchisio Nocciole, il Premio Qualità ad altri 10 produttori di nocciole del territorio, con la Nocciola d’Argento e la Nocciola d’Oro ai primi due classificati.

Tra gli interventi, quelli del presidente della Provincia di Asti Simone Nosenzo, del vicepresidente della provincia di Cuneo Massimo Antoniotti, per la Regione Piemonte le parole dei Consiglieri Fabio Isnardi, Fabio Carosso e Daniele Sobrero e poi il sindaco di Alba Alberto Gatto. Presente anche Giovanna Quaglia, Presidente dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli Unesco, il Prefetto di Asti Claudio Ventrice, il Comune di Cortemilia, che ha appena concluso la “sua” Fiera Nazionale della Nocciola”, con il Sindaco Marco Zunino e Ginetto Pellerino a rappresentare la Confraternita della Nocciola che collabora attivamente con Castagnole delle Lanze.

Il momento più atteso, il prezzo delle nocciole di questa annata agraria, è giunto poco prima delle 12.30, quando Mario Coppa e poi anche Claudio Sonnati, presidente della Commissione che ha eseguito la valutazione, hanno comunicato che per le partite di qualità di prima fascia il punto resa è di 10 euro, con un’indicazione di partenza di 420,00 euro al quintale. L’Aperitivo della Nocciola e il Pranzo della Fiera hanno concluso il tradizionale evento.