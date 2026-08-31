Volley C/M – Dopo la promozione, l’ambizione: il Villanova fa sul serio e vuole essere protagonista

Sarà nuovamente una Serie C maschile di pallavolo popolata di formazioni cuneesi quella che prenderà il via a metà ottobre. Oltre alla formazione giovanile di Cuneo, si registrano infatti l’arrivo del VBC Mondovì (retrocesso nella passata stagione dalla Serie B), l’arrivo di un nuovo Volley Busca (con progetto ambizioso sin dal primo anno) e la promozione del Villanova Volley Ball, che dunque – proprio come la società buschese – si trova ad avere due formazioni in Serie C.

Rimanendo per ora al lato maschile, la compagine villanovese ha fatto le cose per bene per non essere soltanto una matricola di passaggio ed ha affiancato ai protagonisti della felicissima passata stagione alcuni elementi con grande esperienza, provenienti proprio dal già citato e vicinissimo VBC Mondovì. In uscita, Aimale, Canavero e Jemina approdano al Volley Chiusa Pesio in Prima Divisione, nell’ottica di una collaborazione in nuce tra le società.

Non si può nascondere che la truppa di giocatori in arrivo dall’altra società monregalese – unità all’ottimo livello già presente – mette il Villanova in una posizione tale da poter competere con tutti già nell’immediato. La conoscenza della categoria, la grande esperienza e la qualità sono intriganti e prospettano alle “Foxes” qualcosa di almeno stuzzicante.

Le novità, però, non sono finite qua, in quanto anche lo staff tecnico è rivoluzionato: in panchina siederà il giovane (classe 2000, quindi coetaneo o più giovane di molti suoi giocatori) Mattia Fenoglio, coadiuvato dal vice Emiliano Cortellazzi – parlando di VBC Mondovì… – e dall’aiuto allenatore Militerni. Il dirigente di riferimento è Sergio Fenoglio.

La squadra giocherà le partite casalinghe il sabato alle 21 e prenderà parte, per iniziare la stagione, alla Coppa Piemonte.

VILLANOVA VOLLEY BALL MASCHILE – ROSTER 2026/27

Palleggiatori: Bettahi, Polizzi

Opposti: Paganelli, Genesio

Schiacciatori: Ludovico Cuniberti, Francesco Cuniberti, Menardo, Candela, Massano

Centrali: Pecchenino (Cap.), Berutti, Fejzo Rej

Liberi: Basso, Garello