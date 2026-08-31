Limone Piemonte si prepara a chiudere l’estate con gli appuntamenti di settembre

Limone Piemonte si prepara a chiudere l’estate con una serie di appuntamenti tra sport, creatività e natura, in programma nei primi giorni di settembre.

Martedì 1° settembre a Limone Quota 1400 si terrà il Verti Crest, spettacolare gara di corsa in salita di 2,4 km con 600 metri di dislivello positivo, valida come prima tappa del circuito “Tri-Vertical”. La partenza è fissata alle 19 dal parcheggio di Quota 1400, con arrivo alla Baita 2000 lungo la pista da sci Cresta-Cabanaira. Sono consigliati i bastoncini da trekking. Info e iscrizioni: Davide (328 4025134).

Il primo fine settimana di settembre sarà dedicato alla creatività con il Mercatino del Fatto a Mano e degli accessori per la persona, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre. Nelle vie del centro sarà possibile trovare creazioni artigianali, gioielli, borse, accessori e proposte legate alla moda e allo stile handmade.

Giovedì 10 settembre è in programma un’escursione lungo l’Anello di Capanna Chiara con la guida escursionistica Daniele Dalmasso. Il percorso, rivolto ad adulti e famiglie, si sviluppa per circa 7 chilometri con un dislivello di 450 metri e prevede il passaggio nei luoghi che un tempo ospitavano le piste da sci dell’area del Cros, con tappa a Capanna Chiara, baita costruita nel 1953 e per molti anni simbolo dello sviluppo degli impianti sciistici limonesi, che si trova su un balcone naturale dal quale si apre un panorama sulle Alpi Marittime. L’escursione sarà arricchita da letture in lingua d’òc, suoni e rime della tradizione occitana, per unire la scoperta del territorio alla conoscenza della cultura delle vallate alpine.

Ritrovo alle 9 al bivio di via Almellina, rientro previsto intorno alle 13. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro le 13 del giorno precedente. Si raccomandano scarponcini da trekking, acqua, uno snack, abbigliamento adeguato alla stagione e protezione da pioggia e vento. Info e prenotazioni: Daniele Dalmasso (320 9135911 – [email protected]).

Prosegue fino al 12 settembre nel centro storico l’esposizione delle sculture di Cracking Art, il celebre movimento artistico internazionale noto per le sue installazioni monumentali raffiguranti animali colorati in plastica rigenerata. Coccodrilli, chiocciole, rondini, conigli e altri protagonisti hanno trasformato durante l’estate le vie del paese in un suggestivo percorso d’arte a cielo aperto.

Resterà, inoltre, visitabile fino al 27 settembre, nei locali del Grand Palais Excelsior, la mostra “Limoun d’in bòt”. L’esposizione, riproposta sotto una nuova veste dopo il successo delle scorse stagioni, accompagna i visitatori in un viaggio tra passato e futuro attraverso fotografie storiche, documenti d’epoca e spettacolari animazioni realizzate con l’Intelligenza Artificiale. Ingresso libero.

Per informazioni sul calendario degli eventi di Limone Piemonte: Ufficio turistico (0171.925281 – www.limoneturismo.it).