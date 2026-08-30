Il JFK Baseball Mondovì è promosso in Serie A

Sono bastate tre gare su cinque al JFK Baseball di Mondovì per superare il Ponte di Piave e approdare così, per la prima volta nella sua storia, alla Serie A Silver. Un risultato straordinario che premia il lungo lavoro compiuto in questi anni dalla società sportiva, come ha voluto sottolineare la stessa Amministrazione comunale: «I più sinceri complimenti da parte nostra e dell’intera comunità monregalese ai giocatori, allo staff tecnico e ai dirigenti del JFK Baseball per la promozione nella Serie A Silver 2027» il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore allo Sport Alessandro Terreno.

«Un risultato eccezionale che testimonia la serietà e la solidità della società e che consente indirettamente alla nostra città di rafforzare la propria vocazione sportiva e il proprio posizionamento strategico, grazie al prestigio di cui oggi gode la massima serie nazionale. Un grande plauso e un’analoga riconoscenza a tutti coloro che hanno reso possibile quest’impresa, effige dei tanti investimenti lungimiranti compiuti dal JFK in questi anni, a partire dal proprio vivaio giovanile. Il prestigioso torneo “4XBaseball – Trofeo Michele Rosso” della scorsa primavera, con ospiti di caratura internazionale, aveva già sancito l’autorevolezza della società, che accresce ulteriormente con la meritata promozione di oggi conquistata sul campo di casa. Mondovì sempre più a misura di sport, dunque, grazie alla professionalità delle società locali (dal baseball alla pallavolo fino al mondo calcistico e a quello dell’atletica leggera), grazie ad eventi di richiamo internazionale come “L’Etape Mondovì” e grazie a giornate di sensibilizzazione e avvicinamento come “Sport in Piazza” del prossimo 27 settembre».