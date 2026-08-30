Coppa Italia Eccellenza: il Fossano cala il poker contro la Cheraschese e vola agli ottavi (FOTOGALLERY)

In un pomeriggio torrido all’Emilio Roella di Cherasco, il Fossano si impone duramente sulla Cheraschese. I Blues calano il poker con un’altissimo livello tecnico e superiorità sugli avversari. In grande forma l’attacco Blues che va in segno nella sua interezza (Comino, Gyimah e Giovinco), ma in generale la squadra è in grande forma nonostante qualche assenza di spessore (Pautassi). D’altro canto la Cheraschese, almeno inizialmente ha provato a resistere, ma pesano gli errori sui calci piazzati e forse anche un ritardo di condizione.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Parte subito il Fossano, prova Giovinco su rilancio di Fausto Rossi, pallone alle stelle. Dopo 5′ protagonista ancora il capitano Blues, prova il tiro dal limite, ma Traversi controlla senza problemi. Al 19′ azione fantastica di Gyimah, coast to coast sulla fascia, serve Giovinco che incrocia con il destro ma finisce di poco vicino al palo.

Al 31′ il Fossano passa in vantaggio, dopo una mischia in area, Comino sulla respinta rovescia in area e gonfia la rete. Cinque minuti dopo i Blues raddoppiano: calcio d’angolo di Giovinco diretto verso il secondo palo, sponda di Rossi che mette in mezzo e Gyimah di ginocchio la mette dentro.

La trama della ripresa è la stessa vista nel primo tempo; dopo 10 minuti il Fossano crea ancora da calcio d’angolo, sempre Giovinco dalla bandierina, Quitadamo allunga di petto verso Comino che a botta sicura, nell’area piccola, si fa ipnotizzare da Traversi.

Al 15′ i Blues piazzano il tris, ancora da calcio d’angolo, Quitadamo da due passi sfrutta la sponda e da pochi passi insacca. Dopo un quarto d’ora la Cheraschese la riapre, gran destro da 20 metri di Audisio che finisce diretto all’incrocio. Al 37′ gli ospiti calano anche il poker, troppo spazio per Giovinco che lanciato in rete a tu per tu con Traversi la piazza e non sbaglia.

Nei minuti di recupero la Cheraschese rimane in 10 uomini, brutto fallo di Oliveira su Gyimah. Il Fossano passa il turno di Coppa e passa agli ottavi di finale.

COPPA ITALIA ECCELLENZA – RITORNO SEDICESIMI DI FINALE

CHERASCHESE – FOSSANO 1-4

Marcatori: 31’pt Comino (F), 36’pt Gyimah (F), 15’st Quitadamo (F), 32’st Audisio (C), 37’st Giovinco (F).

Cheraschese: Traversi, Costamagna L. (41’st Ivanov), Oliveira, Battaglino (1’st Rocca), Costamagna M., Vittone, Massaro (24’st Giachino), Nuccio (13’st Marangoni), Ongaro, Meti (24’st Maiolo), Audisio.

A disposizione: Cavaglià, Calcopietro, Myzyri, Peyronel.

Allenatore: Diego Melchionda.

Fossano: Proietti, Gironda, Quitadamo, Rossi, Tall (28’st Bayat), Bacco, Comino (17’st Delmastro), Giovinco (38’st Ribolzi), Gyimah, Parisotto (21’st Angaramo), Armocida (41’st Scavone).

A disposizione: Fazio, Magnaldi, Lazri, Pautassi.

Allenatore: Paolo Fresia.

Arbitro: Nico Martinengo di Cuneo (assistenti: Paolo Berbotto di Alba-Bra e Luigi Fiorita di Cuneo).

Ammoniti: 7’pt Costamagna L. (C), 40’pt Battaglino (C).

Espulsi: 49’st Oliveira (C).

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