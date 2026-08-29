Il Napoli vince la 5° edizione del torneo Alba dei Campioni (FOTOGALLERY)

Sul prato dell’Augusto Manzo, oggi pomeriggio, si è giocata la finale della 5° edizione del torneo under 16 Alba dei Campioni. In finale sono arrivate il Napoli (ripescata come miglior perdente della qualifiche) e il Milan che ha battuto ieri ai rigori l’Inter.

Per la prima volta il Napoli si aggiudica il torneo organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro. La squadra allenata da mister Pianese soffre contro un Milan più arrembante, ma i partenopei sfruttano le occasioni per colpire e affondare i rossoneri.

Una prima frazione di studio da parte delle due squadre, dove non si registrano azioni pericolose. Al 10′ grande apprensione al “Manzo”, Leonardo Cenedese ha la peggio dopo un contrasto con l’avversario, si accascia a terra e chiama i soccorsi per un’infortunio al ginocchio, viene portato via con la barella.

Nella ripresa comincia l’azione: parte subito forte il Napoli che al 12′ che crea un contropiede perfetto con la sfera che finisce tra i piedi di Buondonno, il capitano azzurro non ci pensa due volte e scarica un destro di collo pieno diretto in porta dove Orsini non può nulla. Dopo qualche minuto il Milan trova il pareggio, con una punizione perfetta di Cremonesi ma con la conclusione che si stampa sul palo, sulla ribattuta arriva Kostyuk che da due passi segna. Al minuto 26, nel momento migliore del Milan dove colpisce un altro palo, i partenopei trovano il gol del secondo vantaggio. Andrea Rocco si accentra e calcia con il destro a giro, Orsini la tocca appena ma non quanto basta per evitare la rete. Nei minuti finale il Milan prova a fare l’ultimo sforzo per il pareggio, ma il Napoli tiene botta.

Successivamente, sul palco creato ad hoc sulla pista dell’Augusto Manzo, ci sono state le premiazioni. Anche se non hanno partecipato alla finale, il Catanzaro e la Lazio hanno reso omaggio ai finalisti. Francesco Buondonno si aggiudica il premio di MVP, mentre Andrea Kostyuk il premio fair-play. A fare gli onori di casa presente il sindaco della città di Alba Alberto Gatto e l’assessore allo sport Davide Tibaldi. Presenti anche il Presidente della Fondazione Vialli Mauro Massimo Mauro e il vice-presidente Enrico Vallarolo, il Presidente del Torneo Alba dei Campioni Leonardo Prunotto, il Presidente della Fondazione CRC Mauro Gola e l’assessore allo sport della città di Cuneo Valter Fantino.

TABELLINO E FORMAZIONI

NAPOLI – MILAN 2-1 (12’st Buondonno, 22’st Kostyuk, 26’st Rocco)

NAPOLI: Fulgione, Scerbo, Esposito, Marigliano, Di Palma, Amabile, Fattoruso, Rocco, Imperiale, Buondonno, Cignola. A disp. Angelino, Andreozzi, Izzo, Rollo, Leone, Bevilacqua, Abbruzzese, Angellotti, D’Alterio. Mister: Corrado Pianese.

MILAN: Orsini, Zanca, Ferrari, Zanellato, Bernasconi, Cenedese, Cremonesi, Santopaolo, Amagua, Boniforti. A disp. Martello, La Vecchia, Scali, Baldelli, Rampoldi, Tebaldi, Kostyuk, Zaidane. Mister: Simone Baldo.

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