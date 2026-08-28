L’Étape Mondovì, un viaggio nel cuore del Monregalese e dell’Alta Langa fino allo spettacolare arrivo in Piazza Maggiore

Non solo una sfida sportiva, ma un vero e proprio viaggio attraverso alcuni dei paesaggi più suggestivi del Piemonte e della Provincia Granda. L’Étape Mondovì by Tour de France, in programma il 20 settembre 2026, si prepara a raccontare il territorio monregalese attraverso un percorso che unisce ciclismo, natura, borghi, cultura, enogastronomia e grandi salite.

La prima novità sarà già visibile dalla partenza. La griglia sarà infatti posizionata circa 200 metri più a monte rispetto alla scorsa edizione, occupando tutto Corso Statuto, dalla Fontana dei Bambini fino all’altezza del Comune. Una scelta che permetterà di creare una scenografia ancora più spettacolare, con il cuore di Mondovì trasformato nel grande palcoscenico di partenza della manifestazione.

Dopo i primi chilometri, il percorso lascerà progressivamente la città per affrontare la salita verso Briaglia, porta d’ingresso alla Langa Monregalese. Qui il paesaggio cambierà rapidamente, tra i vigneti di Dolcetto e i noccioleti, attraversando Pascomonti, Bastia, Cigliè e Clavesana, fino alla nuova salita dello Sbaranzo, una delle novità del tracciato 2026.

Dopo circa 35 chilometri di gara, il percorso si ricongiungerà con quello già conosciuto nella passata edizione, conducendo i partecipanti verso Murazzano, dove si apriranno le porte dell’Alta Langa. Un territorio che sarà protagonista con i suoi colori, i suoi profumi e i suoi sapori, prima del passaggio a Torresina, lungo quella strada immersa nella vegetazione e nella natura che sembra un vero e proprio “piccolo Fiandre”. Da qui il tracciato scenderà verso Igliano e Castellino Tanaro, fino a Niella Tanaro, patria del pane e della tradizione dei fornai.

La successiva salita verso San Grato, seguita dalla svolta a sinistra in direzione Briaglia, condurrà i ciclisti verso Vicoforte. Dopo circa un chilometro di discesa arriverà uno dei momenti più emozionanti dell’intero percorso: l’ingresso davanti al Santuario Regina Montis Regalis, uno dei luoghi più affascinanti e solenni del Piemonte.

Arte, fede e storia si fondono qui sotto la cupola ellittica più grande del mondo, regalando ai partecipanti un’emozione che va oltre la competizione. Il passaggio davanti al Santuario sarà uno dei punti più spettacolari e riconoscibili di L’Étape Mondovì, capace di raccontare in pochi istanti l’identità e la bellezza del territorio.

Dopo la circumnavigazione della “Palazzata”, il percorso affronterà una nuova risalita di circa 1,2 chilometri, con 50 metri di dislivello positivo, riportando il gruppo sul tracciato delle Moline. La strada seguirà quindi la Valle Corsaglia fino a Straluzzo, dove i veri grimpeur saranno chiamati a dare il meglio per conquistare la prestigiosa maglia a pois, simbolo della classifica degli scalatori.

Da qui il percorso raggiungerà Frabosa Soprana, sfiorando le pendici del Monte Moro, per poi scendere verso Frabosa Sottana, cuore del comprensorio sciistico Mondolé Ski. Un tratto che ancora una volta dimostra come L’Étape Mondovì sia capace di attraversare in un’unica giornata ambienti e paesaggi profondamente diversi, dalla Langa alla montagna.

Negli ultimi chilometri sarà invece la velocità a diventare protagonista. Una lunga volata di circa 2,5 chilometri tra i Gosi e Monastero di Vasco offrirà ai velocisti l’occasione di contendersi la prestigiosa maglia verde. Il passaggio sulla via Vecchia di Frabosa e successivamente nel Borgato farà da preludio al gran finale. La strada tornerà a salire verso Mondovì Piazza, accompagnando i ciclisti verso uno degli arrivi più suggestivi dell’intero calendario granfondistico: quello in Piazza Maggiore, nel cuore storico della città.

L’Étape Mondovì si conferma così una manifestazione capace di trasformare il percorso in un racconto del territorio: dalle colline del Dolcetto ai noccioleti, dall’Alta Langa alla Valle Corsaglia, dai borghi alle montagne, fino ai monumenti e alle piazze storiche di Mondovì. Un viaggio nel Piemonte più autentico, da vivere in bicicletta e attraverso la grande esperienza internazionale di L’Étape by Tour de France.

Le iscrizioni a L’Étape Mondovì sono ancora aperte: la quota è di 75 euro per la Granfondo, mentre la cicloturistica è disponibile a 25 euro.

Per maggiori informazioni: www.letapemondovi.it