Alba dei Campioni 2026: Napoli e Milan conquistano la finale (FOTOGALLERY)

Un pomeriggio ricco di calcio quello di oggi sul campo dell’Augusto Manzo di Alba. In onda le semifinali della 5° edizione del torneo Alba Dei Campioni.

La prima semifinale è stata disputata dalla Lazio e dal Napoli. La prima occasione del match è dei biancocelesti, al minuto 22 sugli sviluppi di calcio d’angolo, colpo di testa di Casali che finisce di poco alto sopra alla traversa. Il Napoli esce meglio dagli spogliatoi, infatti a metà della ripresa trova il vantaggio. Ancora Giuseppe Imperiale disegna con il destro su punizione deviata che inganna Frattallone e gonfia la rete per i partenopei.

La seconda semifinale è super derby, si affrontano Inter e Milan, in un match ben giocato inizialmente dai nerazzurri anche se la prima occasione è del Milan con la traversa colpita da Cremonesi al minuto 15. Solo prove generali per il 8 milanista, che al 28′ con il sinistro la piazza nell’angolino su punizione. Nella ripresa i nerazzurri spingono, pressing costante che funziona. Al minuto 18 del secondo tempo, azione perfetta dell’Inter con Persichetti che serve Zoumbare che di mestiere si gira e calcia gonfiando la rete. Il derby si decide ai rigori ad oltranza fino a quando Rayan Sare calcia alto e infine Rampoldi segna portando in finale il Milan.

La finale della 5° edizione sarà quindi tra Napoli e Milan, appuntamento alle ore 17:30 all’Augusto Manzo di Alba.

TABELLINO E FORMAZIONI

LAZIO – NAPOLI 0-1 (15’st Imperiale)

LAZIO: Frattallone, Scarabotti, Iacomino, Morresi, Boveri, Casali, Girotti, Interlandi, Bacchi, Pellegrino, Caputo. A disp. Mocci, Gambino, Di Palma, Gioia, Bottega, Alvaro, Pillera, Incitti, Coppola. Mister: Simone Rughetti.

NAPOLI: Fulgione, Scerbo, Esposito, Marigliano, Di Palma, Amabile, Fattoruso, Rocco, Imperiale, Buondonno. A disp. Cignola, Angelino, Andreozzi, Izzo, Rollo, Leone, Dalterio, Abbruzzese, Angellotti, Bevilacqua. Mister: Corrado Pianeze.

INTER – MILANO 1-1 (5-6 d.c.r) (27’pt Cremonesi, 18′ Zoumbare)

INTER: Galliera, Persichetti, Parisi, Barattieri, Ilic, Pietraru, Storto, Rigamonti, Giovannoni, Pititto. A disp. Sare, Gualdi, Livella, Mazza, Vitali, Terzuoli, Zoumbare, Sanogo, Fall, Lugaro. Mister: Devis Nossa.

MILAN: Orsini, Zanca, Ferrari, Zappia, Zanellato, Bernasconi, Tebaldi, Cremonesi, Santopaolo, Zaidane, Cenedese. A disp. Martello, La Vecchia, Scali, Baldelli, Rampoldi, Boniforti, Kostyuk, Amagua. Mister: Simone Baldi.