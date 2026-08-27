Alba dei Campioni 2026, saranno Lazio-Napoli e il derby Inter-Milan le semifinali dell'”Augusto Manzo”

Appena terminato il sorteggio delle semifinali di Alba dei Campioni il torneo giovanile organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro, nato nel 2022 e pensato non solo come competizione sportiva, ma come occasione per trasmettere valori di squadra, rispetto e lealtà, sostenendo al tempo stesso la ricerca scientifica.

Il “Baladin” di Cuneo ha ospitato l’atto conclusivo nel capoluogo, il sorteggio delle semifinali che si svolgeranno domani – venerdì 28 agosto – allo stadio “Augusto Manzo” di Alba. Le sfide si disputeranno alle 16.30 e alle 18.15.

Dopo la consegna del Premio Fair Play prima fase all’Atalanta e delle targhe alle Amministrazioni Comunali di Alba e Cuneo, l’urna ha designato che Lazio-Napoli e Inter-Milan saranno le due sfide a mettere in palio un posto in finale.