Alba dei Campioni 2026: Inter travolgente, in Semifinale anche Lazio, Milan e Napoli (FOTOGALLERY)

Le qualifiche hanno acceso il secondo pomeriggio di Alba dei Campioni Piemonte 2026: tre le gare che si sono giocate nella città di Cuneo, che saluta così il torneo con soddisfazione e bella partecipazione di pubblico

Sul campo “centrale” dello Stadio “Fratelli Paschiero” il Milan stacca il pass per le Semifinali battendo con un secco 3-1 il Napoli, che passa come “miglior perdente”. A Madonna delle Grazie, colpo della Lazio che elimina la Juventus con il punteggio di 0-2. Infine a Madonna dell’Olmo, travolgente Inter che cala il poker sulla Cremonese grazie ai centri di Sare, Giovannoni e, nella ripresa, Fall (doppietta).

Questa sera (ore 21) all’Open Baladin di Cuneo i sorteggi per definire gli accoppiamenti in Semifinale. Le Semifinali e la Finale si disputeranno allo Stadio Augusto Manzo di Alba venerdì 28 e sabato 29 agosto.