Alba dei Campioni 2026: chiusi i gironi con i successi di Milan, Inter e Juventus, nel pomeriggio le qualifiche (FOTOGALLERY)

Ancora grande calcio giovanile e solidarietà a braccetto nel secondo giorno di Alba dei Campioni il torneo giovanile organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro, nato nel 2022 e pensato non solo come competizione sportiva, ma come occasione per trasmettere valori di squadra, rispetto e lealtà, sostenendo al tempo stesso la ricerca scientifica. Un progetto che unisce calcio e impegno sociale, diventato ormai un appuntamento riconosciuto nel panorama giovanile nazionale.

Nella mattinata si sono infatti concluse le sfide dei gironi con le ultime tre partite e si sono stabilite le sei squadre che nel tardo pomeriggio di oggi (ore 17.30) si giocheranno l’accesso alle semifinali.

Per il Girone A, a Madonna delle Grazie la Juventus piega per 1-0 il Catanzaro e guadagna la prima posizione finale, bissando il successo di ieri con la Cremonese (giunta seconda).

Nel Girone B, al Paschiero di Cuneo, è il Milan ad uscire vincitore dal match con il Torino per 2-0 e termina il raggruppamento in vetta. Secondo posto per la Lazio, grazie ai due pareggi ottenuti nella giornata di ieri.

Infine, per il Girone C è l’Inter a trovare a sua volta il successo per 2-0 sull’Atalanta grazie alle reti nella ripresa di Pittito (MVP della sfida) e Persichetti. Bergamaschi eliminati con due sconfitte, e nerazzurri che grazie al miglior successo sorpassano il Napoli.

Nel pomeriggio odierno le tre sfide di qualifica alle semifinali, a cui parteciperanno le tre vincenti delle sfide e la miglior perdente. Questo il programma:

Madonna delle Grazie, 17.30: Juventus-Lazio

Stadio Paschiero, 17.30: Milan-Napoli

Madonna dell’Olmo, 17.30: Inter-Cremonese