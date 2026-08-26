Continua la Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia

Una comunità emozionata e orgogliosa di celebrare la propria eccellenza, la Nocciola Tonda e Gentile Trilobata di Langa, ha creato un’atmosfera magica, gioiosa e autentica. Durante il primo weekend della Fiera Nazionale della Nocciola, Cortemilia ha ospitato nelle vie dei suoi borghi un grandissimo numero di visitatori.

Tra sapori, tradizioni e voglia di stare insieme si è concluso il fine settimana inaugurale, in cui si sono svolte la cerimonia di inaugurazione, la consegna della Nocciola d’Oro a Federica Russo Galla, la passeggiata enogastronomica, lo spettacolo pirotecnico, l’esposizione di prodotti tipici di Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e Trentino Alto-Adige, quest’ultimo ospite del talk Territori che si raccontano: dalla Nocciola di Cortemilia al grano saraceno di Terragnolo, la sfilata delle Nizurere e lo spettacolo di Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta di Alba, appuntamenti enogastronomici per le vie del centro storico e presso il Convento francescano, il tutto arricchito da musica live.

Cortemilia non ha rinunciato a un appuntamento letterario, organizzato in collaborazione con la libreria Liberi Tutti, ospitando Paolo Tibaldi, attore e scrittore, che ha presentato, in dialogo con Fabio Gallina, il suo libro Abitare il Piemontese; la presentazione è stata impreziosita dalla magistrale esecuzione di un monologo, da parte di Tibaldi, in lingua piemontese, tratto dallo spettacolo Lunapark di Oscar Barile, incentrato sulla necessità e sulla bellezza della riscoperta delle proprie radici, della propria identità e del senso di appartenenza al pais. “Nell’era della globalizzazione, conoscere la lingua dei propri nonni significa trovarsi nel mondo, anche – e soprattutto – nelle piccole cose e nei silenzi” spiega Paolo Tibaldi.

Cortemilia si prepara così a vivere i prossimi eventi in programma nel corso della settimana e nel secondo weekend.

Questa sera, dalle 19:30 presso i locali del convento francescano è aperto lo stand gastronomico “Casa Nocciola”: si esibiranno i ballerini della scuola di ballo “Universal dance” di Canelli e, a seguire, l’orchestra “Sonia De Castelli” con Fiorenzo Tassinari al Sax.

Giovedì 27 nuovo aperitivo letterario, alle 18 presso piazza Roma, con Laura Formenti, la quale terrà un talk comi-culturale. Presso il Convento francescano, dalle 19 è aperto lo stand “Casa Nocciola” e, dalle 21, a cura di Promoter 2000 si terrà il 50° Festival della Canzone Cortemiliese: si esibiranno anche Filippo Gallo e Aurora Severino, vice campioni italiani di liscio tradizionale piemontese.

Due super eventi per concludere la prima settimana e inaugurare il secondo weekend della rassegna fieristica. presso il Parco La Pieve, dalle 21:30, venerdì 28 e domenica 30 agosto, dalle 21:30 appuntamenti imperdibili, due grandi concerti con ospiti d’eccezione. Venerdì salirà sul palco Ivana Spagna, cantante di fama internazionale, che ha raggiunto il successo negli anni ’80 con le hit Easy Lady e Call me, una delle voci più amate e conosciute da oltre 50 anni, tra i suoi successi vanta la vendita di oltre 10 milioni di dischi, ottenendo nel 2006 il Disco d’Oro alla carriera della FIMI. Domenica sera, nell’unica data piemontese del suo tour estivo, il protagonista sarà Samurai Jay, tra i personaggi più influenti della nuova scena urban italiana, porterà sul palco la sua energia e il suo stile inconfondibile. Tra i suoi brani più celebri Halo e Ossessione, con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2026, raggiungendo il primo posto nella TOP 50 Italia di Spotify. A entrambi i concerti ingresso libero, punto ristoro e servizio bar dalle ore 18:30. Per info telefonare al 0173.81027 int. 5 oppure visitare il sito www.fieranocciolacortemilia.it.

Gli appuntamenti del weekend non finiscono qui: sabato mattina (29 agosto, dalle 9:30) Cortemilia ospita per le vie del centro storico il Cortemilia Comics & Games e, alla sera, dalle 21:30, la Festa della Leva 2008 presso il Parco La Pieve.

Domenica 30 agosto al mattino, dalle ore 9 per le vie del centro, in programma c’è la Fiera espositiva dei produttori del Piemonte e altre regioni d’Italia e delle macchine agricole, a pranzo (dalle 12:30) è aperto lo Stand “Casa Nocciola” presso il Convento francescano e, al pomeriggio, appuntamento musicale e teatrale. Dalle 15:30 le vie del paese saranno animate da “Cui da Ribòte” e dagli Sbandieratori e Musici del borgo Santa Barbara di Alba mentre dalle 17 in piazza Dante Alighieri rappresentazione teatrale di “Nella di Cortemilia” a cura del Borgo Santa Barbara di Alba.

Ultimo weekend della 72esima edizione della Fiera: sabato 5 settembre alle 17 presso la piazza Oscar Molinari, serata “Nella di Cortemilia”: appuntamento enogastronomico, che coniuga sapori e storia locale. Domenica 6 settembre, a cura della Confraternita della Nocciola Tonda gentile di Langa, dalle ore 10 presso il Convento francescano, consegna dei premi Fautor Langae Nocciola d’Oro 2026, (a Giuliana Cirio, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Paola Veglio) Ambasciatore della Nocciola nel Mondo (a Aurora Cavallo), Ambasciatore della Nocciola a vita (a Luciana Littizzetto), Cortemiliese DOC (a Iva Celano) e la Nocciole Marchisio SPA consegna il premio Una vita per la nocciola a Egle Sebaste.

Una ricca proposta di eventi, musica e momenti per celebrare la Nocciola. Cortemilia è pronta ad accogliere visitatori e turisti, richiamati dalla magia dell’Alta Langa e delle tradizioni.

c.s.