Conclusa la stagione estiva delle band Corrado Leone and Friends e Swing and Soda

Si è conclusa la stagione estiva di Corrado Leone e dei suoi musicisti. Le band Swing and Soda e Corrado Leone and Friends hanno portato musica, divertimento, allegria e ricordi in ben 10 appuntamenti che, dal 15 maggio al 17 agosto, si sono snodati tra Piemonte, Liguria e Francia.

Attraverso la storia del cantautorato e del pop italiano, le due formazioni musicali hanno accompagnato le serate estive di numerose località, coinvolgendo un pubblico numeroso e caloroso.

“Siamo felici di queste tappe, abbiamo raggiunto centinaia di persone grazie alla nostra musica, che è poi la musica della storia italiana”. Queste le parole dei componenti delle band. “L’estate è da sempre il periodo più proficuo per gli eventi live, e un numero così elevato di appuntamenti nell’arco di tre mesi ne è la prova. Ora ci riposiamo un po’, ma le idee e i progetti non si fermano e speriamo di potervi annunciare presto qualcosa di nuovo”

Cala il sipario su questo ultimo spezzone d’estate, nell’attesa delle novità che l’autunno sicuramente porterà.